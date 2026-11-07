به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال آلبانی در دو دیدار پایانی مرحله گروهی رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا باید به مصاف تیم‌های ملی فنلاند و بلاروس برود. «رولاندو ماران» سرمربی آلبانی در نشست خبری خود ضمن تشریح دلایل انتخاب بازیکنان دعوت‌شده از برنامه جدید این تیم برای حضور هواداران در تمرینات خبر داد.

یکی از مهم ترین بازیکنانی که بار دیگر در لیست این مربی حضور نداشت یاسر آسانی وینگر استقلال است. این بازیکن با وجود درخشش در لیگ برتر و لیگ نبخگان آسیا اما برای دومین اردوی متوالی به تیم ملی کشورش دعوت نشد.

ماران در بخشی از صحبت های خود در رابطه با آسانی اظهار داشت: آسانی را زیر نظر داریم اما باید به روند خود ادامه دهد. من این بازیکنان را انتخاب کرده‌ام، چون به دنبال اطمینان و ثبات در ترکیب تیم هستم اما این به معنای خارج بودن سایر بازیکنان از فهرست گزینه‌های ما نیست.