به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین غبیشاوی صبح امروز شنبه در نشست شورای اداری شهرستان آبادان اظهار کرد: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی امانت است و مدیران باید با روحیه جهادی و احساس مسئولیت برای خدمت به مردم و رفع مشکلات جامعه تلاش کنند.

وی با اشاره به حجم مشکلات و عقب‌ماندگی‌های آبادان افزود: مسائل شهری تنها بر عهده شهرداری نیست و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با وظایف و ظرفیت‌های خود در کنار شهرداری قرار گیرند و برای بهبود وضعیت شهر مشارکت کنند.

امام جمعه آبادان، یکی از مشکلات جدی شهر را انباشت نخاله‌های ساختمانی دانست و گفت: نخاله‌ها بخش‌هایی از شهر را محاصره کرده‌اند و متأسفانه برخورد بازدارنده‌ای با متخلفان صورت نمی‌گیرد؛ در این زمینه باید نظارت‌ها تقویت شود و خودروهایی که اقدام به تخلیه غیرمجاز نخاله می‌کنند، توقیف شوند.

حجت‌الاسلام غبیشاوی همچنین با اشاره به محدودیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اتوبوسرانی آبادان بر ضرورت توجه به تقویت امکانات و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید کرد.

وی، انسجام و اتحاد در مجموعه مدیریت شهری را عاملی مؤثر در پیشبرد امور دانست و بیان کرد: اعضای شورای اسلامی شهر باید در کنار شهردار باشند و اجازه ندهند اختلاف‌نظرها مانع خدمت‌رسانی به مردم شود.

امام جمعه آبادان با تاکید بر اینکه مصلحت عمومی باید بر هر موضوع دیگری اولویت داشته باشد، افزود: مطالباتی که جنبه عمومی ندارند باید کنار گذاشته شوند و همه مسئولان و اعضای شورای شهر منافع شهروندان را در تصمیم‌گیری‌های خود در اولویت قرار دهند.

وی در ادامه به مشکلات فاضلاب و آب‌های سطحی آبادان اشاره کرد و گفت: شبکه فاضلاب و دفع آب‌های سطحی در این شهر به یکدیگر گره خورده‌اند و برای حل این معضل باید راهکار اساسی و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در دستور کار قرار گیرد.

حجت‌الاسلام غبیشاوی بیان کرد: آبادان با مشکلات و عقب‌ماندگی‌های متعددی روبه‌رو است و عبور از این شرایط تنها با کار جهادی، همدلی، انسجام مدیریتی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر خواهد بود.