به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح شنبه در نشست با فعالان محیط زیست اظهار کرد: استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع می‌تواند به تقویت اقدامات حفاظتی و حمایت از سرمایه‌های طبیعی استان کمک کند و زمینه مشارکت مؤثرتر بخش اقتصادی در حفاظت از محیط‌زیست را فراهم آورد.

وی با اشاره به حمایت صنعت پتروشیمی از پویش مردمی بیرمی افزود: همراهی این مجموعه در برنامه‌های حفاظت از منطقه حفاظت‌شده کوه بیرمی، نمونه‌ای ارزشمند از ایفای مسئولیت اجتماعی و مشارکت صنعت در صیانت از محیط‌زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ضمن قدردانی از حمایت از این پویش، بر ضرورت تداوم و گسترش چنین همکاری‌هایی تأکید کرد.

مرادزاده از سایر واحدهای صنعتی و اقتصادی استان خواست با اختصاص بخشی از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی خود به حوزه محیط‌زیست، در حفاظت از مناطق تحت مدیریت، پاسداری از تنوع زیستی و پشتیبانی از پویش‌های مردمی مشارکت کنند.