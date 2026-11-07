به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه اداره کل هواشناسی استان تهران، در ۱۳ ایستگاه هواشناسی مورد بررسی، شرایط بارندگی گزارش شده و در برخی مناطق نیز رگبار باران به ثبت رسیده است.

بر اساس این داده‌ها، دمای هوای تهران و ورامین ۱۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شده که بالاترین دمای گزارش‌شده در میان ایستگاه‌های بررسی‌شده است.

در مقابل، ایستگاه توچال با دمای منفی ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین نقطه این فهرست محسوب می‌شود.

در ایستگاه‌های شهریار و قدس دمای هوا ۱۲ درجه، شرق تهران ۹ درجه، شمیرانات ۹ درجه و فیروزکوه ۷ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

همچنین دمای هوا در پردیس و لواسان ۷ درجه، دماوند ۶ درجه، میگون ۴ درجه و آبعلی ۳ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

از نظر وضعیت بارش نیز در ایستگاه‌های تهران، آبعلی، دماوند، شمیرانات، توچال، ورامین، قدس، شهریار و شرق تهران بارش باران گزارش شده و در ایستگاه‌های فیروزکوه، لواسان، میگون و پردیس نیز وضعیت جوی با عنوان رگبار باران ثبت شده است.

بررسی شاخص رطوبت هوا نشان می‌دهد آبعلی با ۱۰۰ درصد رطوبت، بالاترین میزان ثبت‌شده را در میان ایستگاه‌های مورد بررسی دارد.

پس از آن شمیرانات با ۹۶ درصد، لواسان و میگون با ۹۳ درصد و پردیس با ۹۲ درصد رطوبت قرار دارند.

همچنین سرعت باد در فیروزکوه با ۱۸ کیلومتر بر ساعت بیشترین مقدار ثبت‌شده در میان ایستگاه‌های دارای داده است.

سرعت باد در تهران ۱۴، شرق تهران و قدس ۱۰ و لواسان و شهریار به‌ترتیب ۷ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، اختلاف دمای ۱۵ درجه‌ای میان سردترین و گرم‌ترین ایستگاه‌های مورد بررسی، بیانگر تفاوت شرایط دمایی در مناطق مختلف استان تهران است.