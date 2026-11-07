به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صبح امروز در نشست خبری گرامیداشت هفته هوافضای سپاه که در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و جنگ، به‌ویژه شهدای نیروی هوافضای سپاه، اظهار کرد: هفته هوافضا فرصتی ارزشمند برای تجلیل از مقام شامخ شهدای این نیرو، جانبازان، کارکنان و خانواده‌های گرانقدر آنان و همچنین تبیین دستاوردها و عملکرد نیروی هوافضای سپاه است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سرلشکر پاسدار دکتر حسن تهرانی‌مقدم، بنیان‌گذار توان موشکی ایران، افزود: نام‌گذاری این هفته به نام هفته هوافضای سپاه، فرصتی برای پاسداشت مجاهدت‌های این شهید بزرگوار و سایر فرماندهان و شهدای این نیرو، از جمله سرداران شهید سلامی، کاظمی و زاهدی است.

سخنگوی سپاه همچنین با آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت برای رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر ضرورت تبیین دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه برای افکار عمومی تأکید کرد و گفت: از خبرنگاران، اصحاب رسانه، خبرگزاری‌ها و فعالان رسانه‌ای درخواست دارم بخشی از دستاوردها و عملکردهای این نیرو را به اطلاع مردم شریف ایران و افکار عمومی جهان برسانند.

محبی با اشاره به اینکه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه حاصل مجموعه‌ای از تلاش‌ها و مجاهدت‌های مستمر است، تصریح کرد: نخستین دستاورد راهبردی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تولید دانش بومی و بومی‌سازی دانش جهانی در عرصه صنعت هوافضاست.

وی این دستاورد را یکی از مهم‌ترین پایه‌های پیشرفت و توسعه توانمندی‌های این نیرو دانست و تأکید کرد که در ادامه این نشست، ابعاد دیگری از عملکردها و دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه تشریح خواهد شد.

از بومی‌سازی دانش هوافضا تا صادرات تجهیزات نظامی

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه نشست خبری گرامیداشت هفته هوافضای سپاه، با تشریح دستاوردهای این نیرو، از بومی‌سازی دانش هوافضا، تبدیل دانش به صنعت، استقلال تسلیحاتی، ارتقای توان عملیاتی در شرایط جنگی و توسعه سامانه‌های پدافندی به‌عنوان بخشی از مهم‌ترین دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه یاد کرد.

وی با اشاره به نخستین دستاورد این نیرو در حوزه تولید دانش بومی اظهار کرد: این تحول منشأ تغییرات گسترده‌ای در صنعت دفاعی و تهاجمی کشور شد و ما را از یک کشور واردکننده تسلیحات نظامی به کشوری صادرکننده در حوزه هوافضا تبدیل کرد.

محبی با بیان اینکه فناوری‌های تولیدشده در کشور در برخی حوزه‌ها مورد توجه و الگوبرداری دیگر کشورها قرار گرفته است، افزود: برای نمونه، پهپاد شاهد ۱۳۶ امروز در کشورهای مختلف، حتی در آمریکا، مورد الگوبرداری قرار گرفته و نمونه‌هایی با عناوین دیگر از آن تولید و استفاده می‌شود.

سخنگوی سپاه، دومین دستاورد نیروی هوافضا را تبدیل دانش به صنعت و تولید تجهیزات و صنایع نظامی مورد نیاز کشور دانست و گفت: امروز نیروی هوافضای سپاه علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، محصولات خود را به کشورهای مختلف صادر می‌کند که از جمله آن‌ها می‌توان به موشک آرمان، پهپاد ۳۵۸ و سامانه پدافند هوایی سوم خرداد اشاره کرد.

وی با تأکید بر اینکه کشورمان در گذشته عمدتاً واردکننده تسلیحات نظامی بود، تصریح کرد: امروز علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، در جایگاه صادرکننده تجهیزات و محصولات دفاعی قرار داریم و این دستاورد بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

استقلال تسلیحاتی و بی‌نیازی از تأمین‌کنندگان خارجی

محبی، سومین دستاورد نیروی هوافضای سپاه را تمرکز بر تولید و استقلال به‌جای خرید و وابستگی عنوان کرد و گفت: امروز تسلیحات این نیرو با اتکا به دانش و تخصص بومی تولید می‌شوند و برای تأمین سلاح، تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود وابستگی به کشورهای خارجی نداریم.

وی افزود: این استقلال، به‌ویژه در صنایع نظامی و هوافضا، دستاوردی مهم است؛ چراکه کشور را از نیاز به واردات تسلیحات و وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی بی‌نیاز می‌کند.

تداوم عملیات موشکی در شرایط بمباران دشمن

سخنگوی سپاه در تشریح چهارمین دستاورد این نیرو نیز اظهار کرد: ایجاد توان مدیریت میدانی برای به‌کارگیری سلاح‌های سبک و سنگین، کوتاه‌برد و دوربرد در شرایط بحران و حتی زیر بمباران دشمن، از دیگر دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه است.

وی با اشاره به عملکرد این نیرو در جریان جنگ افزود: با وجود بمباران گسترده دشمن، عملیات‌های موشکی در چارچوب زمان‌بندی انجام‌شده به‌صورت مستمر ادامه یافت و دشمن نتوانست توان عملیاتی و روند مقابله نیروهای ما را مختل کند.

ایجاد موازنه قدرت با فناوری‌های بومی و جنگ الکترونیک

محبی، پنجمین دستاورد نیروی هوافضای سپاه را ایجاد موازنه قدرت با تکیه بر توان موشکی و فناوری‌های پیشرفته عنوان کرد و گفت: در این مسیر توانستیم با بهره‌گیری از فناوری‌های بومی و جنگ الکترونیک، بر بخشی از فناوری‌ها و تجهیزات دشمن غلبه کنیم.

وی افزود: طی دو هفته گذشته توانسته‌ایم هفت فروند پهپاد شناسایی کیوام‌۱۸۰ دشمن را تحت کنترل درآوریم یا منهدم و مجبور به فرود کنیم. این موضوع نشان‌دهنده توانمندی فناوری و تسلیحاتی نیروی هوافضای سپاه در برابر تجهیزات پیشرفته دشمن است.

توسعه سامانه‌های پدافند هوایی و هدف قرار دادن بیش از ۲۶۰ پرنده دشمن

وی در ادامه، ششمین دستاورد نیروی هوافضای سپاه را ورود شتابان و فناورانه به عرصه تولید سامانه‌های پدافند هوایی عنوان کرد و گفت: پس از دفاع مقدس دوم و جنگ ۱۲روزه، نیروی هوافضای سپاه در مدت‌زمانی کوتاه به پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه پدافند هوایی دست یافت.

سخنگوی سپاه با اشاره به عملکرد این نیرو در دفاع مقدس سوم، جنگ رمضان، اظهار کرد: در این دوره توانستیم بیش از ۲۶۰ فروند از پرنده‌ها و هواگردهای دشمن را هدف قرار دهیم یا از چرخه عملیاتی خارج کنیم.

سردار محبی با اشاره به انواع تجهیزات هوایی دشمن از جمله جنگنده‌های اف‌۳۵، اف‌۱۸ و اف‌۱۵، پهپادهای ام‌کیو۱، آرکیو۴، ریپر و لوکاس و همچنین انواع ریزپرنده‌ها و هواگردهای دیگر، تأکید کرد: آمار بیش از ۲۶۰ مورد، صرفاً مربوط به عملکرد نیروی هوافضای سپاه است و آمار مربوط به دستاوردهای پدافندی ارتش جمهوری اسلامی ایران جداگانه از سوی مسئولان آن ها اعلام می‌شود.

استمرار تولید موشک و پهپاد زیر بمباران دشمن

وی، هفتمین دستاورد نیروی هوافضای سپاه را ایجاد قابلیت انعطاف‌پذیری برای استمرار تولید موشک و پهپاد در شرایط جنگی و زیر بمباران دشمن دانست و گفت: با برخورداری از این قابلیت، امکان انتقال و استمرار فرآیند تولید از تأسیسات روی سطح به زیرسطح فراهم شده است.

سخنگوی سپاه با اشاره به ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در زیر زمین افزود: همان‌طور که پیش‌تر شهرک‌های موشکی برای نگهداری و آماده‌سازی موشک‌ها ایجاد شده بود، توانستیم ظرفیت‌های تولید موشک را نیز در زیر زمین توسعه دهیم.

سردا محبی با تأکید بر اینکه جغرافیای گسترده و متنوع کشور و اتکا به دانش بومی، ظرفیت مهمی برای استمرار تولید تجهیزات دفاعی فراهم کرده است، تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند با شمارش موشک‌های شلیک‌شده، میزان ذخایر و زمان پایان توان موشکی کشور را محاسبه کند؛ درحالی‌که از قابلیت انعطاف‌پذیری و استمرار تولید موشک و پهپاد در شرایط جنگی غافل بود.

وی تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد دشمن حتی برای لحظه‌ای روند تولید و ارتقای تسلیحات کشور را متوقف کند.

افزایش قابلیت رادارگریزی موشک‌ها و پهپادهای ایرانی

سخنگوی سپاه در تشریح هشتمین دستاورد نیروی هوافضا نیز از کاهش سطح مقطع راداری و افزایش قابلیت رادارگریزی موشک‌ها و پهپادهای این نیرو خبر داد و گفت: در جریان جنگ اخیر شاهد بودیم که موشک‌های ایرانی از لایه‌های متعدد سامانه‌های پدافندی دشمن عبور می‌کردند و با موفقیت به اهداف موردنظر اصابت می‌کردند.

سردار محبی با اشاره به ناکامی سامانه‌های پدافندی پیشرفته دشمن در مقابله با برخی حملات موشکی ایران اظهار کرد: عبور موشک‌های ما از لایه‌های مختلف پدافندی و اصابت به اهداف، نشان‌دهنده پیشرفت فناوری و ارتقای قابلیت‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه است.

سردار محبی در ادامه سخنان خود، نهمین دستاورد نیروی هوافضای سپاه را ایجاد پیوند عاطفی و اجتماعی میان مردم و نیروهای عملیاتی این مجموعه عنوان کرد و گفت: همراهی و همدلی مردم با نیروی هوافضای سپاه به اندازه‌ای است که مردم با هر شلیک این نیرو احساس مشارکت می‌کنند و خود را در آن عملیات سهیم می‌دانند.

وی افزود: امروز ارتباط اقشار مختلف مردم با کارکنان نیروی هوافضای سپاه، به‌ویژه فرمانده مقتدر و دلاور این نیرو، سردار سید مجید موسوی، ارتباطی عمیق و عاطفی است که می‌توان نمود آن را در پیام‌ها، شعارها و رفتارهای مردم مشاهده کرد.

سخنگوی سپاه با اشاره به جایگاه سردار موسوی در افکار عمومی اظهار کرد: امروز سردار سید مجید موسوی به نمادی از پیوند میدان و خیابان تبدیل شده است و این دستاورد بزرگی است که یک فرمانده میدانی بتواند چنین ارتباطی با احساسات و عواطف مردم برقرار کند و همراهی آنان را در پشت سر خود داشته باشد.

رونمایی از قابلیت‌های شگفتی‌ساز در موج سوم درگیری

محبی در ادامه با اشاره به دستاوردهای آینده نیروی هوافضای سپاه، از وجود قابلیت‌های جدید و شگفتی‌ساز در این نیرو خبر داد و گفت: چهاردهمین دستاورد نیروی هوافضای سپاه، شگفتی‌سازهایی است که در صورت آغاز موج سوم درگیری با دشمن، رونمایی خواهند شد و در میدان عملیات به کار گرفته می‌شوند؛ قابلیت‌هایی که می‌توانند تمام دنیا را متعجب کنند.

وی افزود: در صورت فراهم شدن شرایط و اقتضای مصلحت، ممکن است بخشی از این توانمندی‌ها پیش از آن نیز رونمایی شود.

تأکید بر نقش رهبر شهید انقلاب در پیشرفت نیروی هوافضا

سخنگوی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود، تمامی دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه را حاصل رهنمودها، دستورات و حمایت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: این رهبر شهید بود که به جوانان فعال در حوزه هوافضا اعتمادبه‌نفس داد و با تأکید بر تولید داخلی، مسیر وابستگی تسلیحاتی به خارج از کشور را مسدود کرد.

سردار محبی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب با نظارت‌های مستمر، بازدیدهای میدانی و راهنمایی‌های نزدیک، مسیر دستیابی به این پیشرفت‌ها را هموار کردند. تعیین و مدیریت برد موشک‌ها نیز از جمله موضوعاتی بود که با هدایت ایشان انجام می‌شد؛ به‌گونه‌ای که در مقاطعی دستور توقف و در مقاطعی دیگر دستور افزایش برد صادر می‌کردند.

وی تأکید کرد: هدایت‌های ایشان موجب شد نیروی هوافضای سپاه به نیرویی مقتدر، توانمند و بازدارنده تبدیل شود.

آمادگی نیروی هوافضای سپاه برای دفاع از تمامیت ارضی کشور

سخنگوی سپاه در ادامه با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، و تأکیدات ایشان در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، تصریح کرد: امروز نیروی هوافضای سپاه برای دفاع از موجودیت کشور، هویت ملی، تمامیت ارضی و تمدن دیرینه ایرانی ـ اسلامی آمادگی دارد و در این مسیر محدودیت جغرافیایی برای دفاع از کشور قائل نیست.

محبی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به نیروهای مسلح اظهار کرد: این پیام روح تازه‌ای به نیروهای مسلح بخشید و محدودیت‌های ذهنی و عملیاتی را از پیش روی آنان برداشت. امروز هر نقطه‌ای از جهان که از آن احساس تهدید جدی علیه کشور شود، می‌تواند در چارچوب پاسخ دفاعی ما قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نیروی هوافضای سپاه در مواجهه با تهدیدها از عملیات نامتقارن استفاده خواهد کرد، افزود: ما حافظ تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، نظام مقدس جمهوری اسلامی، هویت ملت بزرگ ایران و فرهنگ و تمدن این سرزمین خواهیم بود.

سخنگوی سپاه خطاب به مردم ایران تأکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که فرزندان آنان در نیروهای مسلح، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی هوافضای سپاه، لحظه‌ای در انجام مأموریت‌ها و اجرای دستورات فرماندهی معظم کل قوا کوتاهی نخواهند کرد.

سردار محبی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تعرض علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: بیش از آنچه دشمن تصور می‌کند به او ضربه وارد خواهیم کرد و کاری خواهیم کرد که دشمن بداند هرگونه تعرض در هر زمینه و عرصه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران، تاوانی سنگین به دنبال خواهد داشت و باید سال‌ها هزینه آن را بپردازد.

هشدار به آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای خطای محاسباتی

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در ادامه نشست خبری گرامیداشت هفته هوافضای سپاه، با اشاره به پیامدهای هرگونه خطای محاسباتی دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: ضربات و پاسخ‌های اخیر تنها آغاز ماجراست و اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شوند، پاسخ‌های بعدی ایران محکم‌تر خواهد بود و می‌تواند سال‌ها آنان را زمین‌گیر کند.

تشریح برنامه‌های هفته هوافضای سپاه در سراسر کشور

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های هفته هوافضای سپاه اظهار کرد: به مناسبت این هفته، مجموعه‌ای از برنامه‌ها در سطح ملی، استان‌ها و شهرستان‌ها، همچنین برنامه‌های ویژه‌ای در تهران و حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

سخنگوی سپاه از رونمایی یک هدیه ویژه برای ملت ایران در جریان این هفته خبر داد و گفت: بخشی از برنامه‌ها با همکاری دستگاه‌های مختلف کشور، شهرداری‌ها و مجموعه‌های اجرایی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

محبی با تشریح برنامه‌های سراسری هفته هوافضای سپاه افزود: در نخستین برنامه، تجهیزات تخصصی نیروی هوافضا به میادین و خیابان‌های شهرهای مختلف منتقل می‌شود تا مردم از نزدیک با این تجهیزات آشنا شوند.

وی، روایتگری مجاهدت‌ها، جان‌فشانی‌ها و فداکاری‌های کارکنان نیروی هوافضای سپاه را دومین برنامه سراسری این هفته عنوان کرد و گفت: راویان در میادین و فضاهای عمومی به تبیین مجاهدت‌ها و تلاش‌های کارکنان این نیرو خواهند پرداخت.

سخنگوی سپاه، فضاسازی محیطی با استفاده از بنرها، بیلبوردها، بدنه خودروها، قطارهای شهری و تلویزیون‌های شهری را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برشمرد.

وی ادامه داد: تولیدات رسانه‌ای نیروی هوافضا شامل فیلم‌های سینمایی، پویانمایی، کلیپ‌ها، فیلم‌های کوتاه، نماهنگ‌ها و تیزرهای مختلف نیز در این هفته در معرض دید و استفاده مردم قرار خواهد گرفت.

محبی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری هفته هوافضای سپاه اظهار کرد: اجرای برنامه‌های هنری و آوایی، سرود، دکلمه و رجزخوانی در سراسر کشور، از دیگر بخش‌های این مناسبت است.

وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدا در سراسر کشور و تولید و پخش برنامه‌های ویژه تلویزیونی شامل

برنامه‌های ویژه تهران؛ از یادواره شهدا تا رونمایی از چهار عنوان کتاب



سخنگوی سپاه در تشریح برنامه‌های ویژه تهران نیز گفت: برگزاری یادواره شهدای نیروی هوافضای سپاه، از جمله شهید تهرانی‌مقدم، شهید حاجی‌زاده، شهید محمود باقری و دیگر فرماندهان، مدیران و کارکنان شهید این نیرو، از برنامه‌های اصلی این هفته خواهد بود.



محبی افزود: برگزاری یک رویداد فرهنگی با محوریت هنر گرافیک در باغ کتاب تهران، فراهم‌سازی امکان بازدید مردم، به‌ویژه شهروندان تهرانی، از پارک ملی هوافضا و میزبانی نیروی هوافضای سپاه از علاقه‌مندان نیز در دستور کار قرار دارد.



وی از رونمایی چهار عنوان کتاب با عنوان مجموعه «آسمان‌دار» خبر داد و گفت: این آثار درباره چهار تن از شهدای نیروی هوافضای سپاه تألیف شده‌اند و در جریان برنامه‌های این هفته رونمایی خواهند شد.



برنامه‌های هفته هوافضا در حرم مطهر رضوی



محبی در ادامه به برنامه‌هایی که با همکاری آستان قدس رضوی در مشهد مقدس برگزار می‌شود، اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه اقتدار در سالن نمایشگاهی حرم مطهر رضوی، اجرای دیوارنگاره در صحن‌های حرم و برگزاری برنامه‌های روایتگری درباره حماسه‌آفرینی‌ها و فداکاری‌های نیروی هوافضای سپاه از جمله این برنامه‌هاست.



وی افزود: برگزاری محفل قرآنی در صحن‌های حرم مطهر، شب شعر، مراسم بزرگداشت شهدای هوافضای سپاه و نام‌گذاری بخش‌هایی از حرم مطهر به نام شهدای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در برنامه‌های این هفته پیش‌بینی شده است.



سخنگوی سپاه در پایان بار دیگر بر رونمایی از هدیه ویژه نیروی هوافضای سپاه برای ملت ایران تأکید کرد و گفت: رونمایی از شهرک موشکی و برخی دیگر از دستاوردهای این نیرو، از برنامه‌های ویژه هفته هوافضای سپاه خواهد بود.