به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله کشاورز صبح شنبه در بازدید از توانمندی‌های فنی و آزمایشگاهی یکی از مجموعه‌های تخصصی استان اظهار کرد: بخش خصوصی ظرفیت‌های علمی و فنی قابل توجهی دارد که باید بیش از گذشته در برنامه‌های توسعه‌ای صنعت و معدن به کار گرفته شود.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی و استفاده از توانمندی‌های تخصصی موجود در استان افزود: شرکت‌های فعال در حوزه خدمات دانش‌محور می‌توانند با حضور در کارگروه‌های معدنی و عمرانی، در پیشبرد برنامه‌های احیای معادن، بهبود کیفیت محصولات معدنی و ارتقای استاندارد مصالح ساختمانی نقش مؤثری ایفا کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، احیای ظرفیت‌های معدنی، کنترل کیفیت فرآورده‌های تولیدی و درجه‌بندی مصالح ساختمانی را از اولویت‌های این اداره کل برشمرد و گفت: بهره‌گیری از زیرساخت‌های فنی و تخصصی بخش خصوصی، علاوه بر افزایش کیفیت مصالح، می‌تواند به ارتقای سطح کیفی پروژه‌های عمرانی استان منجر شود.