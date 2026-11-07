به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پس از برگزاری اردوی تایلند و ارزیابی کادر فنی، فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ مشخص شد.

اسامی بازیکنان حاضر در فهرست نهایی به این شرح است:

کیوان ایران‌زاد، کیارش شهبازی، علی نادری، مانی محمدی، امیرعلی علی‌مردانی، راستین شجاعی‌مهر، سام شویکلو، آرش خامی‌زاد، یاسان جعفری، حامد نعیمی، حسین محمدولی، امیرمحمد زارعی، محمد زمردیان، امید عبدحسینی، طاها یوسفی‌راد، پارسا خشت‌زر، سبحان شهریاری، رادین میرنژاد، امیرحسین دلیلی، یاشار حیدری، محمد حسین‌مرادی، امیرسام جنت‌علیپور و علی‌اکبر قاسمی.

مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا نوجوانان در لائوس برگزار می‌شود و ایران در گروه D با لائوس، اردن، پاکستان و سریلانکا هم‌گروه است. ایران در نخستین بازی، ۲۰ آبان به مصاف پاکستان می‌رود.