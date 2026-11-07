خبرگزاری مهر، گروه استان ها؛ آئین معنوی تشییع شش شهید گمنام تازه تفحص شده همزمان با صبح شنبه و مقارن با ایام فاطمیه و سوگواری سالروز شهادت دخت نبی مکرم اسلام، در شهرستان گرمسار برگزار شد.

مردم متدین و شهید پرور شهرستان گرمسار از ساعتی قبل از زمان اعلام شده با حضور در میدان انقلاب اسلامی این شهرستان خود را برای مراسم وداع و تشییع با پیکر این شش لاله عاشق تازه تفحص شده، آماده کردند.

حال و هوای گرمساری‌ها

مردم متدین گرمسار همچنین در ابتدای مسیر برگزاری مراسم تشییع این شهدا، پلاکاردهایی نیز با شعار های ضد استکباری و همچنین تمثال مقدس شهدا، رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر انقلاب و به ویژه پرچم جمهوری اسلامی ایران را در دست دارند.

نوای نوحه خوانی و مدیحه سرایی در کنار دود اسپند نیز جوی زیبا و معنوی به این مراسم همزمان با صبح سرد شنبه میانه پائیز شهرستان گرمسار، بخشیده است نکته قابل توجه دیگر آن است که مردم شهیدپرور و قدرشناس این خطه از ایران اسلامی از نقاط مختلف شهرها و روستاهای اطراف حتی از نقاط دورتری مانند کهن آباد و آرادان و ایوانکی نیز خود را به این مراسم رسانده اند تا از فیض معنوی این مراسم ویژه بهره ببرند.

پلیس راهور گرمسار نیز طبق مصوبه ای که ستاد برگزاری این مراسم معنوی در فرمانداری گرمسار داشت، محدودیت های ترافیکی را حوالی میدان انقلاب تا میدان امام(ره) برقرار کرده تا مراسم به خوبی برگزار شود.

استقبال باشکوه مردم

علی همتی فرماندار گرمسار در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر، گفت: قرار است مراسم تشییع پیکر این شش شهید لحظاتی دیگر از میدان انقلاب گرمسار آغاز و تا میدان امام خمینی(ره) به صورت پیمایش ادامه پیدا کند.

همتی با بیان اینکه مردم متدین و خداجوی شهرستان گرمسار در مسیر با پیکر این شش شهید گمنام تازه تفحص شده وداع خواهند کرد، بیان داشت: این مراسم مقارن با ایام فاطمیه برگزار شده است.

وی با بیان اینکه حضور مردم شهید پرور و قدرشناس گرمسار در این مراسم معنوی چشم گیر است، افزود: دلدادگان حضرت زهرا(س) در شهرستان گرمسار برای بدرقه فرزندان آن بانوی گرانقدر سنگ تمام گذاشته اند.

مردم همیشه در صحنه هستند

محمد مهدی ادهم فرمانده سپاه گرمسار هم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برگزاری مراسم باشکوه تشییع و و داع با پیکر شش شهید گرانقدر تازه تفحص شده دفاع مقدس در شهرستان گفت: باید از این حضور مردم گرمسار قدردانی کرد.

ادهم با بیان اینکه مردم گرمسار نشان داده اند که همیشه در صحنه ها حضور دارند، ابراز کرد: همزمان با ایام فاطمیه و مقارن با صبح شنبه، مردم شهید پرور شهرستان در فضایی معنوی و فاطمی، شش شهید گمنام را تشییع تا قدردانی خود را از مجاهدت های شهدای انقلاب اسلامی تا به امروز و رهبر شهید انقلاب و امام راحل(ره) به نمایش بگذارند و اعلام دارند که پشت رهبرشان ایستاده اند.

وی با بیان اینکه در کنار حضور باشکوه مردم گرمسار، تمهیدات لازم هم برای برگزاری هر چه بهتر این مراسم اندیشیده شده است، افزود: تمام ارگان ها و نهادهای اجرایی و خدماتی و فرهنگی خوشبختانه همراهی خوبی در برگزاری این مراسم معنوی داشتند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه هر آنچه امروز داریم از برکت مجاهدت شهیدان است، تاکید کرد: این ایام مقارن با سالروز شهادت شهید تهرانی مقدم پدر علم موشکی ایران اسلامی و اسوه خواستن و توانستن و ایمان داشتن است که امروز ثمره مجاهدت های آن شهید بزرگوار را شاهد هستیم لذا مردم ما همواره قدردان مجاهدت های شهیدان گرانقدر بوده و امروز گرمساری ها این قدردانی را در عمل به نمایش گذاشتند.

فرمانده سپاه گرمسار گفت: شب گذشته در هیئت رزمندگان ثاراالله(ع) شهرستان گرمسار، مراسم معنوی وداع با پیکر شهیدان تازه تفحص شده با استقبال پرشور مردم انقلابی شهرستان برگزار و مردم در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) به سوگواری پرداختند.

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه گرمسار که روز گذشته در خطبه های نماز جمعه این شهرستان هم به مراسم معنوی وداع و تشییع پیکر شش شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس اشاره و از مردم دعوت کرده بود در این مراسم حضور یابند نیز ضمن قدردانی از مردم شهید پرور گرمسار، خون شهید را جریان ساز توصیف کرد.

اسماعیلی با بیان اینکه شهدا الگوهای خودباوری، ایمان و ایثار بودند و مجاهدت هایشان باعث شده تا امروز کشور ایران اسلامی در اوج اقتدار قرار داشته باشد، بیان کرد: جریان معنوی که حضور این شهدا در شهرهای ما می سازد، ارزنده و ارزشمند و حاوی جریان قدرشناسی مردم شهیدپرور شهرستان گرمسار هم محسوب می شود.

حضور شش لاله عاشق و خوشنام در گرمسار، مقارن با ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت زهرا(س) نه تنها فضای معنوی به شهر بخشیده و دل های مردم گرمسار را هم با خود همراه ساخته و امروز، در میانه پائیز، گرمسار رنگ و بوی زیای شهادت به خود گرفته است.