میلاد جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کاروان عزاداری نوجوانان در ایام فاطمیه اظهار کرد: دهه فاطمیه تنها فرصتی برای برگزاری مراسم عزاداری نیست، بلکه بستری برای بازخوانی یک حقیقت تاریخی و انتقال آن به نسلی است که قرار است آینده را بسازد.

وی افزود: ارتباط نوجوانان با حضرت فاطمه زهرا(س) نباید صرفاً به حضور در مراسم و شنیدن روایت‌ها محدود شود، بلکه باید به شناخت، هویت‌یابی و احساس مسئولیت در برابر حقیقت و مسیر ولایت منتهی شود.

جباری با بیان اینکه کاروان «عهدی‌نو با مادر» با رویکردی نوجوان‌پایه و میدان‌محور شکل گرفته است، گفت: هدف این حرکت آن است که نوجوانان دهه هشتادی و نودی از مخاطبان برنامه‌های فاطمی به میدان‌داران و روایتگران این حرکت تبدیل شوند و متناسب با زبان و توانمندی‌های خود، پیام این آیین‌ها را بازگو کنند.

خون‌خواهی؛ مطالبه عدالت و ایستادگی در برابر ظلم

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین با تأکید بر مفهوم خون‌خواهی در محتوای این حرکت بیان کرد: نوجوان امروز باید در روایت حقیقت و خون‌خواهی صدای خود را داشته باشد. خون‌خواهی در این نگاه، صرفاً یک شعار یا واکنش احساسی نیست، بلکه بیانگر مطالبه عدالت، ایستادگی در برابر ظلم و وفاداری به حقیقتی است که نباید در گذر زمان به فراموشی یا تحریف سپرده شود.

وی ادامه داد: نسل جدید باید نشان دهد که نسبت به تاریخ، حقیقت و مسئولیت خود در قبال آینده بی‌تفاوت نیست و عهدش با مادر، عهدی زنده و جاری در میدان‌های امروز است.

نقش‌آفرینی نوجوانان در طراحی و اجرای برنامه‌ها

جباری با اشاره به رویکرد اجرایی کاروان «عهدی‌نو با مادر» تصریح کرد: قرار نیست صرفاً برنامه‌ای برای نوجوانان برگزار کنیم، بلکه تلاش می‌کنیم زمینه‌ای فراهم شود تا خود نوجوانان در طراحی، سازمان‌دهی، اجرا و روایت برنامه نقش داشته باشند.

وی افزود: نوجوان باید فرصت تجربه مسئولیت، تصمیم‌گیری، کار جمعی و اثرگذاری را پیدا کند؛ چراکه میدان‌داری با سپردن نقش واقعی شکل می‌گیرد، نه صرفاً با دعوت به حضور.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین چهارپایه‌خوانی، دمام‌زنی، سرود و همخوانی، مرثیه‌سرایی، روایت‌گری، برپایی مواکب، اجرای تئاتر و فعالیت‌های مواسات را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این کاروان برشمرد و گفت: این فعالیت‌ها بستری برای بروز استعدادها، تقویت هویت جمعی و تمرین کنشگری اجتماعی نوجوانان هستند.

پیوند مدرسه، مسجد و تشکل‌های مردمی

وی پیوند مدرسه، مسجد و تشکل‌های مردمی و تربیتی را از دیگر محورهای این حرکت دانست و اظهار کرد: مدرسه و مسجد دو میدان مکمل برای رشد نوجوان هستند و همراهی مجموعه‌های مردمی می‌تواند این ظرفیت‌ها را به حرکتی زنده و اثرگذار تبدیل کند. عنوان «از مدرسه تا مسجد» نیز ناظر به همین پیوند و امتداد حضور نوجوان در عرصه‌های تربیتی و اجتماعی است.

جباری درباره زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها گفت: کاروان «عهدی‌نو با مادر» از ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در مدارس و تشکل‌های مردمی و تربیتی شهرستان‌های استان قزوین برگزار می‌شود و متناسب با ظرفیت هر مدرسه و مجموعه، زمینه حضور و نقش‌آفرینی گروه‌های نوجوان فراهم خواهد شد.

وی افزود: برای اجرای منسجم این حرکت، هماهنگی با مدارس، مجموعه‌های مردمی و تربیتی و گروه‌های نوجوانی دنبال می‌شود و زمان و جزئیات هر برنامه با توجه به شرایط مجموعه میزبان تنظیم خواهد شد تا در کنار چارچوب مشترک کاروان، امکان ابتکار و نقش‌آفرینی گروه‌های نوجوان در مناطق مختلف نیز وجود داشته باشد.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین از علاقه‌مندان و مجموعه‌های متقاضی مشارکت خواست برای هماهنگی و دریافت اطلاعات اجرایی با شماره ۰۹۱۹۱۸۱۴۱۱۶ تماس بگیرند.

هدف‌گذاری برای تداوم فعالیت هسته‌های نوجوانانه

جباری با تأکید بر اینکه این حرکت نباید به ایام فاطمیه محدود شود، گفت: هدف ما به پایان رساندن یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه این کاروان می‌تواند نقطه آغاز شکل‌گیری هسته‌های نوجوانانه در مدارس، مساجد و تشکل‌ها باشد؛ هسته‌هایی که پس از این ایام نیز در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی نقش‌آفرینی کنند.

وی در تشریح افق این حرکت، سه محور هویت‌یابی، کنشگری و امتداد تمدنی را مورد توجه قرار داد و افزود: نوجوان در گام نخست باید پیوند خود را با حضرت زهرا(س)، ولایت و حقیقت تاریخی بشناسد؛ در گام بعد از مسیر روایت‌گری، سازمان‌دهی و مسئولیت‌پذیری وارد میدان کنشگری شود و در نهایت بتواند این هویت و مسئولیت را در میدان‌های آینده جامعه امتداد دهد.

جباری در پایان خاطرنشان کرد: به دنبال میدان‌هایی هستیم که نوجوانان در آن‌ها خودشان نقش‌آفرین باشند، تجربه کنند، مسئولیت بپذیرند و در ساختن آینده سهم داشته باشند؛ «عهدی‌نو با مادر» تلاشی برای پیوند دادن سوگ و معرفت، دلدادگی و مسئولیت و هویت و حرکت است.