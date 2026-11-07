به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی‌زاده، وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان که پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ از ناحیه رباط صلیبی دچار مصدومیت شده بود، هنوز به شرایط حضور در مسابقات نرسیده و همچنان تمرینات اختصاصی خود را دنبال می‌کند

این بازیکن پس از انجام عمل جراحی در ایران، مدتی تمرینات و مراحل بازتوانی خود را در کشور پرتغال پشت سر گذاشت و حالا پس از مدت‌ها دوری، بار دیگر به لهستان بازگشته است تا روند آماده‌سازی خود را در کنار کادر فنی و پزشکی لخ پوزنان ادامه دهد.

رسانه لهستانی «gol۲۴» با اعلام این خبر نوشت: هواداران لخ پوزنان از بازگشت علی قلی‌زاده به جمع این تیم ابراز خوشحالی کردند. این بازیکن ایرانی که از ابتدای ماه مه دور از میادین بود، پس از همراهی تیمش در سفر به پرتغال برای دیدار مقابل بنفیکا، بار دیگر به لهستان بازگشت و مراحل آماده‌سازی خود را در کنار هم‌تیمی‌هایش ادامه خواهد داد.

باشگاه لخ پوزنان در فضای مجازی با انتشار ویدئویی کوتاه از محوطه فرودگاه در شبکه‌های اجتماعی، از بازگشت این بازیکن خبر داد. قلی‌زاده نخستین بازیکنی بود که از هواپیما خارج شد. این باشگاه همچنین در پیامی دیگر با انتشار تصویری از او نوشت: «او همراه ما بازگشته و از این پس در کنار تیم خواهد بود.»

قلی‌زاده از ماه سپتامبر در پرتغال حضور داشت و پس از انجام عمل جراحی زانو در تهران، تمرینات اختصاصی خود را در این کشور دنبال می‌کرد. البته او پیش از این نیز در مقاطعی در محل تمرین لخ پوزنان حاضر شده بود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده قلی‌زاده در ادامه زیر نظر مربیان و کادر پزشکی لخ پوزنان تمرینات اختصاصی خود را دنبال خواهد کرد. احتمال دارد او در ماه دسامبر (آذرماه) تمرینات گروهی با فشار کامل را آغاز کند، اما در سال جاری میلادی شانسی برای حضور در مسابقات نخواهد داشت.