به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه الزهرا(س) اعلام کرد: ثبت‌نام وام تحصیلی و وام ودیعه مسکن متأهلی ویژه دانشجویان روزانه برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ آغاز شده است و متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی اعلام‌شده با مراجعه به سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی https://refah.swf.ir درخواست خود را ثبت کنند.

بر اساس این اطلاعیه، دانشجویانی که برای نخستین بار متقاضی دریافت وام دانشجویی هستند، باید مدارک موردنیاز شامل فرم درخواست وام، سند تعهد محضری، حکم کارگزینی ضامنین و گواهی کسر از حقوق با مهر و امضای سازمان مربوطه را به‌صورت حضوری یا از طریق پیام‌رسان ایتا به کارشناسان مربوطه ارائه کنند.

گواهی کسر از حقوق تنها برای دانشجویانی الزامی است که مجموع وام‌های دریافتی آنان بیش از ۳۰۰ میلیون تومان باشد. همچنین دانشجویانی که در مقطع تحصیلی قبلی ضامن آنان در سامانه یکپارچه ثبت شده است، برای مقطع جدید امکان استفاده مجدد از همان ضامن را نخواهند داشت و باید سند تعهد با ضامن جدید ارائه کنند.

متقاضیان پس از تشکیل پرونده و تکمیل اطلاعات در سامانه صندوق رفاه، باید شماره شبای بانکی به نام خود را ثبت کرده و مدارک موردنیاز را بارگذاری و درخواست وام را ثبت کنند. دانشجویانی که در مقطع تحصیلی فعلی دارای پرونده هستند، نیازی به تشکیل پرونده جدید ندارند.

در مرحله پایانی، اصل مدارک برای تأیید نهایی باید به کارشناسان مربوطه در طبقه دوم ساختمان شهیده قزوینی دانشگاه الزهرا(س) تحویل داده شود یا از طریق پست به نشانی تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، ساختمان شهیده قزوینی، طبقه دوم، کدپستی ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳ ارسال شود.

گفتنی است، پرونده دانشجویانی که مدارک کامل دارند، در اولویت پرداخت وام قرار خواهد گرفت.