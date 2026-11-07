محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سامانه بارشی واردشده به استان طی روزهای آینده همچنان فعال خواهد بود و تا روز دوشنبه هفته جاری، اغلب مناطق استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: فعالیت این سامانه به شکل رگبار باران و در برخی ساعات همراه با رعدوبرق خواهد بود و با توجه به شدت و ماهیت بارش‌ها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها و مسیرهای عبور جریان‌های سطحی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی در ارتباط با فعالیت این سامانه بارشی تصریح کرد: شهروندان و دستگاه‌های اجرایی باید توصیه‌ها و هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند و تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌ها و مخاطرات جوی در نظر داشته باشند.

رحمان‌نیا ادامه داد: از روز دوشنبه با نفوذ هوای سرد و کاهش محسوس دما در سطح استان، شرایط جوی تغییر خواهد کرد و در برخی مناطق، به‌ویژه ارتفاعات، نواحی کوهستانی و مناطق سردسیر، دمای هوا به زیر صفر درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه کاهش دما در کنار تداوم شرایط ناپایدار جوی می‌تواند زمینه‌ساز بارش برف در ارتفاعات و مناطق کوهستانی استان شود، خاطرنشان کرد: لازم است ساکنان این مناطق و افرادی که قصد تردد در محورهای کوهستانی را دارند، آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط جوی سرد و نامساعد داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در زمان فعالیت سامانه بارشی گفت: با توجه به احتمال لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، بارش‌های رگباری و احتمال آبگرفتگی برخی مسیرها، رانندگان به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی و گردنه‌ها باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

وی تأکید کرد: مردم از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند، چراکه بارش‌های رگباری می‌توانند در مدت کوتاهی موجب افزایش روان‌آب و طغیان جریان آب در این مناطق شوند.

رحمان‌نیا همچنین از شهروندان، کوهنوردان و طبیعت‌گردان خواست در مدت فعالیت این سامانه از صعود به ارتفاعات، حضور در مناطق پرخطر و انجام فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی

وی در ادامه با اشاره به تأثیر شرایط جوی پیش‌رو بر فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری استان اظهار کرد: کشاورزان، باغداران و بهره‌برداران بخش کشاورزی باید با توجه به احتمال بارش‌های رگباری، کاهش محسوس دما و وقوع یخبندان در برخی مناطق، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان افزود: محافظت از محصولات و تجهیزات کشاورزی، انتقال محصولات برداشت‌شده از فضای باز به مکان‌های مناسب، خودداری از دپوی محصولات در محیط‌های روباز و ایجاد استحکامات لازم برای سازه‌ها و تأسیسات کشاورزی از جمله اقدامات ضروری در این شرایط است.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت شرایط محیطی در واحدهای تولیدی بخش کشاورزی بیان کرد: تنظیم و کنترل دما و رطوبت در مرغداری‌ها، دامداری‌ها، انبارها، گلخانه‌ها و سالن‌های پرورش قارچ باید با دقت بیشتری انجام شود.

رحمان‌نیا ادامه داد: بسته نگه‌داشتن دریچه‌های گلخانه‌ها، تأمین و آماده‌سازی سوخت جایگزین برای گلخانه‌های فعال با توجه به کاهش دما و محافظت از تجهیزات و تأسیسات این واحدها از دیگر توصیه‌های مهم در روزهای پیش‌رو است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت تمهیدات حفاظتی در حوزه زنبورداری و دامپروری گفت: زنبورداران از استقرار کندوها در ارتفاعات، حاشیه جاده‌ها، مجاورت مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند و نسبت به عایق‌بندی و محافظت از کندوها در برابر کاهش دما اقدام کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان افزود: دامداران نیز باید ضمن بررسی وضعیت جایگاه‌های نگهداری دام، از استقرار دام‌ها در واحدهای فرسوده و مستهلک خودداری کرده و نسبت به انتقال دام به مکان‌های ایمن‌تر و مقاوم‌تر اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت این توصیه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌ها، افت دما و شرایط نامساعد جوی داشته باشد.

ثبت دمای ۴.۵ درجه زیر صفر تا ۲۹.۴ درجه بالای صفر در ایستگاه‌های استان زنجان

رحمان‌نیا به وضعیت دمایی استان طی شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، ایستگاه لولک‌آباد با ثبت دمای ۴.۵ درجه سانتی‌گراد سردترین و ایستگاه گیلوان با ثبت دمای ۲۹.۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده‌اند.

وی افزود: در همین مدت، دمای هوای شهر زنجان نیز بین حداقل ۸ و حداکثر ۱۷ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با تأکید بر ضرورت توجه جدی به اطلاعیه‌ها و هشدارهای هواشناسی خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز دوشنبه و کاهش محسوس دما پس از آن، شهروندان، کشاورزان، دامداران و سایر بهره‌برداران باید ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، اخبار و اطلاعیه‌های هواشناسی را از مراجع رسمی دنبال کنند.