به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه گفت: استفاده از شناسه رهگیری برای فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی یک الزام قانونی است و تولیدکنندگان و صاحبان صنایع باید برای اجرای این موضوع و شناسه‌گذاری محصولات خود اقدام کنند. با این حال، در برخی موارد اجرای این الزام همچنان با رویکرد ارشادی دنبال می‌شود تا زمینه همراهی بیشتر تولیدکنندگان فراهم شود.

وی افزود: شناسه رهگیری امکان شناسایی و ردیابی فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی را در زنجیره عرضه فراهم می‌کند و به مصرف‌کنندگان نیز کمک می‌کند با اطمینان بیشتری از اصالت محصولات خریداری‌شده مطلع شوند.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به برخی دشواری‌های اجرای این طرح گفت: تنوع این محصولات از نظر اندازه، قیمت و حجم تولید قابل توجه است؛ به‌طوری‌که برخی فرآورده‌ها ابعاد بسیار کوچکی دارند و تعداد تولید بعضی اقلام نیز بسیار بالاست. این شرایط، اجرای فرآیند شناسه‌گذاری را با ملاحظات اجرایی همراه کرده است.

آل‌بویه ادامه داد: سازمان غذا و دارو برای بررسی و رفع موانع موجود، جلسات و مذاکرات متعددی با تولیدکنندگان، انجمن‌های تخصصی و دستگاه‌های مرتبط برگزار کرده و تسهیل اجرای طرح را با جدیت دنبال می‌کند.

وی تصریح کرد: اطلاع‌رسانی و ترغیب شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی برای استفاده از شناسه رهگیری نیز از طریق بسترهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی سازمان در حال انجام است و انتظار می‌رود فعالان این حوزه با توجه به اهمیت موضوع، اقدامات لازم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

آل بویه ادامه داد: اجرای کامل شناسه رهگیری با همکاری تولیدکنندگان و نهادهای مرتبط می‌تواند به شفافیت زنجیره تأمین و عرضه، شناسایی محصولات غیرمجاز و کاهش زمینه قاچاق فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی کمک کند.