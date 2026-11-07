به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای احکام قانونی و صیانت از مجاری آبی، ۱۶ مورد تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌های شهر برازجان به مساحت ۲ هزار و ۶۲۰ مترمربع آزادسازی و رفع تصرف شد.

وی با بیان اینکه حفاظت از بستر و حریم رودخانه‌ها در کاهش خطرات ناشی از سیلاب و تأمین ایمنی مناطق شهری اهمیت اساسی دارد، افزود: هرگونه ساخت‌وساز و تصرف غیرقانونی در این محدوده‌ها می‌تواند مسیر طبیعی عبور جریان آب را مسدود کند و خسارت‌های جانی و مالی سنگینی به دنبال داشته باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر ادامه داد: این عملیات با حضور و همکاری جانشین دادستان شهرستان دشتستان و با هدف حفاظت از مجاری آبی، بازگشایی مسیر جریان آب و پیشگیری از مخاطرات سیلاب انجام شد.

برخورد جدی با هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز

محمدی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی در اجرای این اقدام تصریح کرد: همراهی مجموعه قضایی و حضور نیروهای انتظامی، نقش مهمی در اجرای احکام قانونی و صیانت از حقوق عمومی در حوزه منابع آب دارد.

وی تأکید کرد: اداره منابع آب شهرستان دشتستان با هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع آبی، در چارچوب قانون و با جدیت برخورد خواهد کرد.