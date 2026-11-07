منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمایش مهمات جنگی امروز در برخی مناطق جنوب اصفهان در حال انجام است و شهروندان در صورت شنیدن صداهای ناشی از این برنامه، جای نگرانی ندارند.

وی افزود: این برنامه در محدوده بهارستان، شهر ابریشم، صفه و سپاهان‌شهر و برخی مناطق جنوبی اصفهان توسط ارتش در حال اجرا است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: آزمایش مهمات تا ساعت ۱۳ امروز ادامه خواهد داشت و صداهایی که ممکن است در برخی مناطق شنیده شود، ناشی از اجرای همین برنامه است.

شیشه‌فروش با تأکید بر اینکه شرایط عادی است، گفت: شهروندان به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این موضوع را از منابع رسمی دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه از قبل پیش‌بینی شده و هیچ‌گونه مشکل یا شرایط نگران‌کننده‌ای در استان وجود ندارد.