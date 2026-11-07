به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، محمد اسماعیل کاملی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در راستای توسعه خدمات الکترونیک سلامت اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و تسهیل دسترسی به اطلاعات سلامت، امکان ارسال الکترونیکی نتایج آزمایش‌ها از طریق نرم‌افزارهای آزمایشگاهی به سامانه‌های سازمان بیمه سلامت ایران فراهم شده است.

وی افزود: در همین راستا، مشخصات فنی سرویس‌های مورد نیاز طی نامه‌ای در اختیار شرکت‌های نرم‌افزاری فعال در حوزه آزمایشگاهی قرار گرفته است تا زمینه پیاده‌سازی و برقراری ارتباط نرم‌افزاری با سامانه‌های سازمان فراهم شود.

کاملی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح تصریح کرد: هماهنگی و پیگیری لازم از سوی ادارات کل بیمه سلامت استان‌ها با آزمایشگاه‌های تشخیص طبی طرف قرار داد در حال انجام است و انتظار می‌رود این مراکز با همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به اتصال و بهره‌برداری از سرویس‌های مذکور اقدام کنند.

سرپرست مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی سازمان بیمه سلامت ایران همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد انگیزه برای مشارکت آزمایشگاه‌ها در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: به‌منظور تشویق مراکز به اتصال و استفاده از سرویس‌های الکترونیکی، تسریع در پرداخت مطالبات معوق آزمایشگاه‌هایی که نسبت به ارسال الکترونیکی نتایج آزمایش‌ها اقدام کنند، در اولویت قرار خواهد گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در مسیر تکمیل زنجیره الکترونیک سلامت، کاهش تبادل اسناد کاغذی، تسهیل فرایندهای رسیدگی و ارتقای کیفیت خدمات به بیمه‌شدگان خواهد بود.