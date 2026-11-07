به گزارش خبرنگار مهر، اله‌نظر شه‌بخش صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهلت ثبت‌نام مسابقات قرآن کارگری کشور هفتم آبان‌ماه به پایان رسید و در مجموع ۸۱ نفر از جامعه کار و تولید سیستان و بلوچستان برای شرکت در این رقابت‌ها نام‌نویسی کردند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان افزود: شهرستان‌های سراوان، زاهدان و کنارک بیشترین تعداد ثبت‌نام‌کنندگان استان را به خود اختصاص دادند.

شه‌بخش با اشاره به بخش‌های مختلف این دوره از مسابقات بیان کرد: رقابت‌ها در دو بخش تخصصی و عمومی برگزار می‌شود و کارگران و اعضای خانواده آنان، شامل همسران و فرزندان، امکان حضور در رشته‌های پیش‌بینی‌شده را دارند.

وی ادامه داد: قرائت تحقیق، حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ و ۱۰ جزء و مفاهیم قرآن کریم با محوریت تفسیر نمونه، جلد هشتم، از رشته‌های بخش تخصصی است. در بخش عمومی نیز رشته‌های حفظ چهار قل و مفاهیم قرآن کریم با محوریت سوره فجر در نظر گرفته شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: ثبت‌نام ۸۱ نفر از استان در این دوره از مسابقات، ظرفیت جامعه کار و تولید و خانواده‌های آنان را برای مشارکت در فعالیت‌های قرآنی نشان می‌دهد.