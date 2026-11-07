به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه‌مهر، با اشاره به جزئیات واژگونی یک‌دستگاه اتوبوس در محور بندرعباس به حاجی‌آباد اظهار کرد: این حادثه شامگاه ۱۵ آبان‌ماه، ساعت ۲۰:۵۱ دقیقه، در مسیر بندرعباس به حاجی‌آباد، حدود دو کیلومتر پس از پمپ بنزین سیب و در محدوده دوربرگردان پمپ بنزین المهدی رخ داد که در پی آن ۳۶ نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه به واحد ارتباطات این مرکز، با توجه به نوع حادثه و در راستای تسریع در امدادرسانی و انتقال مصدومان، شش دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس جاده ای پایگاه‌های جاده ای گنو، ایسین، سیاهو، قطب‌آباد، تازیان و شهری شهرک توحید، همچنین۴دستگاه آمبولانس واحدهای امداد ونجات هلال احمر از پایگاه‌های دوراهی فین، تنگه زاغ، ستاد، شهید حقانی، در عملیات امدادرسانی مشارکت داشتند و هم‌زمان یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس نیز برای پشتیبانی از عملیات و تسهیل انتقال مصدومان به محل حادثه اعزام شد.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با تشریح روند انتقال مصدومان اظهار کرد: پس از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه درمانی، از مجموع ۳۶ مصدوم این حادثه، ۲۹ نفر توسط آمبولانس‌ها واتوبوس آمبولانس اورژانس و ۷ نفر مصدوم توسط ناوگان هلال‌احمر جهت دریافت خدمات درمانی تخصصی تر به بیمارستان‌های شهید محمدی، خلیج فارس، صاحب‌الزمان (عج) و سیدالشهدا (ع) بندرعباس انتقال یافتند.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان در پایان، ضمن قدردانی از تلاش و حضور به‌موقع کارشناسان عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی، و واحد امداد و نجات هلال احمر مشارکت‌کننده در این حادثه، هماهنگی، آمادگی و تلاش جمعی این نیروها را در مدیریت صحنه، ساماندهی عملیات امدادرسانی و انتقال مصدومان قابل تقدیر دانست.