به گزارش خبرنگار مهر، سید موید محسن‌نژاد، صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و ارزشمند استان کرمان اظهار کرد: در راستای صیانت از میراث معماری و تاریخی منطقه و با هدف حفظ اصالت و پایداری کالبدی کاروانسرای چاه‌کوران راور، بیش از ۳۷ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی و استانی به مرمت این بنای تاریخی اختصاص یافته است.

وی با تشریح جزئیات عملیات پیش‌بینی‌شده در این مرحلع از عملیات اجرایی مرمت، افزود: مرمت پشت‌بام بنا با برچیدن آجرفرش فرسوده و اجرای مجدد آن، بندکشی نماهای آجری، اجرای آجرفرش کف و نماچینی بدنه‌ها با استفاده از آجر سنتی، از جمله اقداماتی است که در چارچوب این پروژه اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه قرارداد اجرای عملیات مرمت منعقد شده است، تصریح کرد: این پروژه هم‌اکنون در مرحله تجهیز و تحویل کارگاه به پیمانکار ذی‌صلاح قرار دارد و پس از تکمیل مراحل آماده‌سازی، عملیات اجرایی مطابق با ضوابط و اصول تخصصی مرمت آثار تاریخی آغاز خواهد شد.

محسن‌نژاد، با تاکید بر اهمیت حفاظت از ابنیه تاریخی به‌عنوان بخشی از زیرساخت‌های فرهنگی و تمدنی ایران خاطرنشان کرد: مرمت و نگهداری اصولی این بناها، علاوه بر جلوگیری از فرسایش و تخریب کالبد تاریخی، زمینه را برای معرفی شایسته ظرفیت‌های میراثی استان کرمان و تقویت جایگاه این آثار در چرخه گردشگری فرهنگی فراهم می‌کند.

کاروانسرای چاه‌کوران در شمال شهرستان راور و در مسیر تاریخی کرمان به خراسان قرار دارد، تاریخچه این بنا به اواخر دوره قاجار بازمی‌گردد و از جمله منزلگاه‌هایی بوده است که در مسیر تردد کاروان‌های تجاری و زائران، نقش اقامت و استراحت مسافران را بر عهده داشته است.

این کاروانسرا در ۲۸ دی‌ماه ۱۳۷۹ با شماره ۲۹۴۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز در قالب پرونده زنجیره‌ای «کاروانسراهای ایرانی» در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفت، پرونده‌ای که ۵۴ کاروانسرای تاریخی ایران را در بر می‌گیرد و بازتاب‌دهنده نقش این بناها در شکل‌گیری شبکه راه‌های ارتباطی، تجاری و زیارتی و تبادل فرهنگی در تاریخ ایران است.