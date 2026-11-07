به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر در نشست تخصصی روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش و پرورش در جنگ رمضان حضور پیدا کرد و با تأکید بر جایگاه خانواده و مدرسه در تربیت و پرورش کودکان گفت: خانواده در نظام ارزشی کشور، واحد بنیادی جامعه اسلامی و نخستین بستر حمایت، تربیت و بالندگی فرزندان است و مدرسه نیز در پیوند با خانواده، جایگاه پرورش استعدادها، گسترش آگاهی، تقویت مسئولیت اجتماعی و ساختن آینده کشور را دارد.

وی افزود: همین نگاه به جایگاه بنیادین خانواده و مدرسه، پشتوانه مسئولیت ملی ما در پاسداری از این دو نهاد و حمایت از حق آموزش کودکان است؛ مسئولیتی که با قرار گرفتن امنیت خانه و مدرسه در معرض تعرض، ضرورت دوچندان پیدا می‌کند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیامدهای حملات آمریکایی ـ صهیونیستی در جنگ رمضان گفت: در این حملات، جان و امنیت مردم، زندگی خانواده‌ها و سلامت و آموزش کودکان با آسیب‌ها و تهدیدهای گسترده مواجه شد، اما خانواده‌ها، معلمان و نهادهای مسئول تلاش کردند پیوند کودکان با یادگیری و امید به آینده گسسته نشود.

بهروزآذر ادامه داد: همراهی والدین با آموزش فرزندان، تداوم ارتباط معلمان با دانش‌آموزان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزش مردمی، جلوه‌ای ماندگار از همبستگی جامعه ایران در پاسداری از حقوق کودکان بود.

وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه کودکان، دانش‌آموزان و معلمان شهید، تأکید کرد: مسئولیت مشترک ما مستندسازی تلاش خانواده‌ها و معلمان، ارائه این روایت به جهانیان، محکومیت حملات به مدارس، بررسی پیامدهای آشکار و کمتر دیده‌شده جنگ و پیگیری پاسخگویی و استیفای حقوق آسیب‌دیدگان است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و ورزشگاه لامرد را تعرضی نامشروع به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و مغایر با منشور ملل متحد دانست و افزود: این اقدامات تروریستی، تعرض به جان کودکان و حق آنان برای زندگی، امنیت و آموزش است و آن را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم.

بهروزآذر با بیان اینکه پیامدهای این حملات به کشته و مجروح شدن افراد و تخریب مراکز آموزشی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: داغ از دست دادن اعضای خانواده، معلمان و همکلاسی‌ها، جابه‌جایی و گسست زندگی خانوادگی، ناامن شدن محیط زندگی و اختلال در آموزش، ابعاد به‌هم‌پیوسته این آسیب‌هاست.

وی افزایش اضطراب، اختلال خواب، وابستگی بیش از حد به والدین و کاهش تمرکز را از دیگر پیامدهای جنگ بر کودکان عنوان کرد و گفت: باید در ارزیابی خسارات و آثار جسمی، روانی، عاطفی، آموزشی و اجتماعی جنگ جدیت داشته باشیم و پیامدهایی را که ممکن است سال‌ها در زندگی کودکان، روابط خانوادگی و حیات اجتماعی محله‌ها و شهرهای آسیب‌دیده باقی بماند، مستند کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت پاسخگو کردن عاملان حملات خاطرنشان کرد: کودکان، خانواده‌ها و جامعه آموزشی ایران صاحبان حقوقی هستند که هیچ تجاوز، اقدام تروریستی یا جنگ تحمیلی نمی‌تواند آنها را سلب کند. کرامت ذاتی انسان، حرمت جان، منع تبعیض و حمایت ویژه از کودکان، مبانی اخلاقی و جهانی مطالبه ماست.

بهروزآذر با اشاره به مبانی حقوقی پیگیری این مطالبات گفت: منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌ویژه ماده ۲۶ درباره آموزش، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قطعنامه‌های شورای امنیت درباره حفاظت از آموزش در مخاصمات مسلحانه، چارچوب‌های حقوقی و بین‌المللی مطالبات ما را تشکیل می‌دهند.

وی ضمن قدردانی از مواضع نهادها و سازمان‌های سازمان ملل متحد در محکومیت حمله به مدرسه شجره طیبه و دفاع از حقوق کودکان ایران، خواستار ادامه این مسیر و کمک به انجام تحقیقات مستقل و مؤثر، پاسخگویی عاملان و جبران خسارت قربانیان شد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده همچنین از خانواده‌ها و والدینی که با وجود ناامنی و دشواری‌های جنگ برای حفظ آرامش و تداوم آموزش فرزندان تلاش کردند، قدردانی کرد و گفت: نقش زنان و مادران در این زمینه شایسته توجه ویژه است؛ آنان در کنار مسئولیت‌های شغلی و وظایف خانوادگی، همراهی با آموزش فرزندان را در اولویت قرار دادند و با صرف وقت، توان و امکانات خود از حق یادگیری کودکان پاسداری کردند.

بهروزآذر با قدردانی از معلمان، مدیران و کارکنان آموزش‌وپرورش افزود: این افراد با وجود نگرانی درباره امنیت خود و خانواده‌هایشان، از طریق آموزش از راه دور و برخط، ارتباط مستمر با والدین، پیگیری وضعیت دانش‌آموزان و استفاده از فضاهای امن و جایگزین از جمله مساجد و مراکز محلی، تلاش کردند آموزش کودکان استمرار پیدا کند.

وی با اشاره به شیوه‌های مختلف تداوم آموزش در دوران جنگ اظهار کرد: آموزش حضوری در فضاهای امن، آموزش برخط، مدرسه تلویزیونی، بسته‌های آموزشی آفلاین و دیگر روش‌های حفظ ارتباط آموزشی به کار گرفته شد؛ چراکه باور دولت این بود که تداوم یادگیری، رمز مقاومت و ایستادگی ملت ایران است و هیچ شرایطی نباید به این حق خدشه وارد کند.

تدوین گزارش ملی از همبستگی خانواده و مدرسه در جنگ رمضان

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر ضرورت ثبت تجربه ایران در پاسداری از حق آموزش گفت: تدوین گزارش ملی پاسداری از حق آموزش و همبستگی خانواده و مدرسه در جنگ رمضان را با مشارکت دستگاه‌های مسئول و جامعه آموزشی و با بهره‌گیری از گزارش‌ها و مستندات دنبال خواهیم کرد.

بهروزآذر از خانواده‌ها، معلمان، مدیران مدارس، ادارات، پژوهشگران، نهادهای مدنی و گروه‌های مردمی دعوت کرد با ارائه اسناد، تجربه‌ها، روایت‌ها و یافته‌های خود در تهیه این گزارش مشارکت کنند.

وی افزود: نقش زنان و مادران، ابتکارات معلمان، تجربه‌های محلی، شیوه‌های جایگزین آموزش و تلاش‌ها برای دسترسی به کودکان محروم از آموزش، در این گزارش جایگاه روشنی خواهد داشت. همچنین خسارات و اختلال‌های آموزشی، اقدامات انجام‌شده، دستاوردها، موانع و نیازهای برآوردنشده در آن منعکس می‌شود.

بهروزآذر با بیان اینکه این گزارش علاوه بر بهبود برنامه‌های داخلی، روایتی مستند از تلاش مردم ایران برای استمرار آموزش به جهانیان ارائه خواهد کرد، گفت: عرضه این گزارش به سازمان‌های بین‌المللی مرتبط می‌تواند زمینه انتقال تجربه، پیگیری مطالبات و گسترش همکاری‌های تخصصی را فراهم کند.

وی در ادامه به اقدامات دولت برای بازسازی مدارس آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: با تشکیل و فعالیت ستاد ملی بازسازی و ستاد ملی میناب و لامرد، رسیدگی به خسارات جنگ و فراهم کردن زمینه بازگشت دانش‌آموزان به محیط‌های آموزشی دنبال می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: در ادامه این مسیر، بازسازی و تجهیز سایر مدارس، درمان و توانبخشی، حمایت روانی و اجتماعی از کودکان و خانواده‌های آسیب‌دیده و جبران وقفه‌های یادگیری را پیگیری خواهیم کرد.

وی در پایان تصریح کرد: اقدامات دولت و مردم ایران برای بازسازی، جایگزین مسئولیت عاملان این حملات نیست و مسیر پیگیری حقوقی و دیپلماتیک برای پاسخگو کردن آمران و عاملان با هماهنگی دستگاه‌های مختلف دنبال خواهد شد. تعهد ما این است که هیچ کودک آسیب‌دیده‌ای در مسیر بازگشت به آموزش بدون پشتیبانی نماند و گزارش‌ها و دستاوردهای این نشست نیز با تعیین مسئولیت‌ها، هماهنگی اقدامات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای پیگیری شود.

حمله به مدارس باید به‌عنوان اقدام تروریستی در حافظه جهانی ثبت شود

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در جمع خبرنگاران نیز، با تأکید بر ضرورت مستندسازی ابعاد مختلف حمله به مدارس در جریان جنگ، خواستار ثبت این اقدام به‌عنوان یک اقدام تروریستی، نه صرفاً حمله نظامی یا درگیری شبه‌نظامی شد و گفت: باید علاوه بر ثبت این رویداد، روایت همبستگی خانواده‌ها، معلمان و کادر آموزشی کشور در صیانت از حق آموزش کودکان نیز به جهانیان ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر در حاشیه نشست همبستگی خانواده و مدرسه درجمع خبرنگاران، برای حفظ حق آموزش کودکان، با اشاره به تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش، معلمان و خانواده‌ها برای استمرار آموزش در جریان جنگ، اظهار کرد: مهم‌ترین حقی که تلاش شد در این دوره کوچک‌ترین خللی در آن ایجاد نشود، حق آموزش کودکان بود.

وی افزود: در این مسیر، معلمان، کادر وزارت آموزش‌وپرورش و خانواده‌ها دوشادوش یکدیگر ایستادند و تمام توان خود را به کار گرفتند تا حق آموزش کودکان حفظ و استمرار آن تضمین شود. این تجربه، تجربه‌ای بی‌نظیر است که باید به‌درستی ثبت و مستندسازی شود.

بهروزآذر با دعوت از دستگاه‌های اجرایی، مسئولان دانشگاه‌ها، پژوهشگران و فعالان جامعه مدنی برای همکاری در این زمینه گفت: از همه این مجموعه‌ها درخواست کردیم به ما کمک کنند تا اقدام صورت‌گرفته علیه مدارس کشور و جان‌های عزیزی که در این حادثه از دست رفتند، محکوم و در حافظه جهانی ثبت شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در کنار ثبت و مستندسازی این اقدام، لازم است روایت همبستگی خانواده‌های ایرانی در کنار معلمان و کادر آموزشی کشور نیز ثبت شود؛ چراکه این تجربه نشان‌دهنده تلاش جمعی برای جلوگیری از توقف آموزش کودکان است.

وی با اشاره به آغاز اقدامات بازسازی و حمایت از روند آموزش از نخستین لحظات وقوع حادثه تصریح کرد: از همان ابتدا تلاش کردیم با به‌کارگیری ابتکارات و راهکارهای مختلف، کمترین اختلال در روند آموزش ایجاد شود. با این حال، ضروری است اقدامات، نوآوری‌ها و تجربه‌های به‌دست‌آمده مستند شوند تا از یک سو بتوانیم کاستی‌ها و اشکالات عملکرد خود را شناسایی و اصلاح کنیم و از سوی دیگر، این تجارب را به جهانیان ارائه دهیم.

بهروزآذر با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق ماهیت این حادثه خاطرنشان کرد: از همه کسانی که این سخنان را می‌شنوند دعوت می‌کنم برای ثبت این اقدام به‌عنوان یک اقدام تروریستی همکاری کنند و اجازه ندهند این اتفاق صرفاً در چارچوب حمله نظامی، اقدام شبه‌نظامی یا درگیری نظامی تعریف شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به پیامدهای روانی جنگ بر دانش‌آموزان و معلمان گفت: از لحظه وقوع حادثه، نیروهای سلامت روان در کنار معلمان و خانواده‌ها حضور داشته‌اند و تمام تلاش ما این است که خسارت‌های واردشده را به‌درستی شناسایی و برای جبران آن اقدام کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه خسارت‌های ناشی از این حوادث صرفاً به آسیب‌های جسمی و مادی محدود نمی‌شود، اظهار کرد: بخش مهمی از این خسارت‌ها متوجه روح، روان و ذهن انسان‌هاست. در گام نخست باید این آسیب‌ها را به رسمیت بشناسیم و سپس با ارزیابی دقیق وضعیت آسیب‌دیدگان، برای حمایت و بهبود شرایط آنان برنامه‌ریزی کنیم.