به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در دیدار با سیمایی صراف، ضمن ابراز خرسندی از تعامل سازنده و مستمر بانک تجارت با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، بر ظرفیت‌های گسترده برای توسعه همکاری‌های مشترک تأکید کرد.

مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به آمادگی این بانک برای گسترش تعاملات با وزارت علوم و دانشگاه‌های سراسر کشور اظهار کرد: علاوه بر مراودات مالی و بانکی، ظرفیت‌های ارزشمندی برای همکاری در حوزه آموزش‌های تخصصی و دانشگاهی بانکداری وجود دارد و بانک تجارت آمادگی دارد در این زمینه همکاری‌های گسترده‌تری را دنبال کند.

اخلاقی با تأکید بر حمایت این بانک از دانشگاه‌ها و پروژه‌های در دست اجرای وزارت علوم افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام بانکی و وزارت علوم می‌تواند زمینه‌ساز کاربردی‌تر شدن آموزش‌های دانشگاهی در حوزه بانکداری و توسعه دانش تخصصی این صنعت باشد.

سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز از تمایل این وزارتخانه برای توسعه همکاری‌ها با بانک تجارت خبر داد و بر ضرورت تدوین و اجرای تفاهم‌نامه همکاری میان بانک، وزارت علوم و دانشگاه‌ها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تقویت حضور برند بانک تجارت در محیط‌های دانشگاهی افزود: با تمرکز فعالیت‌های بانکی وزارتخانه و دانشگاه‌ها در بانک تجارت، می‌توان زمینه بهره‌مندی متقابل طرفین از این همکاری‌ها را فراهم کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام این وزارتخانه و دانشگاه‌ها، بر ضرورت همراهی و حمایت بانک تجارت در پیشبرد و به سرانجام رساندن این پروژه‌ها تأکید کرد و توسعه همکاری‌های مشترک را زمینه‌ساز بهره‌مندی متقابل از ظرفیت‌های دو طرف دانست.

داودیان، عضو هیات مدیره بانک تجارت نیز با ارزشمند دانستن برگزاری این نشست، حمایت از دانشگاه‌ها را از اولویت‌های بانک برشمرد و بر ضرورت گسترش حضور بانک تجارت در دانشگاه‌ها، ارائه خدمات بانکی مطلوب و توسعه حداکثری همکاری‌ها با رویکرد سودآوری تأکید کرد.

رضا بزرگ معاون مدیر عامل در امور مشتریان شرکتی و تجاری، نیز عنوان کرد: با بررسی راهکارهای جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود می‌توان سطح تعاملات و همکاری‌های دوجانبه را بیش از پیش ارتقا داد.

در پایان این دیدار، مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان بانک تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شود تا راهکارهای توسعه تعاملات و زمینه‌های همکاری مشترک را بررسی و پیگیری کند.