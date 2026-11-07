عباس زارع در گفت‌وگو در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط زیست در مناطق طبیعی مازندران اظهار کرد: در جریان عملیات‌های جداگانه در میانکاله، نور، بابل و ساری، چندین مورد تخلف شکار و صید شناسایی و با متخلفان برخورد شد.

وی افزود: در پناهگاه حیات وحش میانکاله دو بهله پرنده شکاری شامل سنقر و لیل کشف، دو رشته دام مخصوص صید بازهای شکاری جمع‌آوری و یک کومه بازگیری منهدم شد.

زارع ادامه داد: در شهرستان‌های نور و بابل ۱۳ قبضه سلاح و در ساری نیز دو قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد. همچنین یک قبضه سلاح در بخش دیگری از عملیات‌های بابل کشف شده که مجموع سلاح‌های ضبط‌شده را به ۱۶ قبضه می‌رساند.

وی با اشاره به کشف پرندگان شکارشده گفت: در مجموع هفت قطعه پرنده شامل کبوتر و سایر پرندگان شکارشده در این عملیات‌ها کشف شد. همچنین سه رشته دام صید غیرمجاز جمع‌آوری شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مازندران در بخش دیگری از سخنان خود از انتقال یک قطعه عقاب طلایی نجات‌یافته به اداره محیط زیست تنکابن خبر داد و گفت: این پرنده فاقد آسیب جسمی است و پس از بازیابی توان پرواز در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی می‌شود.

زارع در پایان بر استمرار گشت‌های حفاظتی و مقابله با شکار و صید غیرمجاز، به‌ویژه در فصل مهاجرت پرندگان، تأکید کرد.