امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای پروژه های تعهدات سفر ریاست جمهوری و پروژه های ملی در شاهرود و میامی بیان کرد: پروژه تقاطع پل غیر همسطح مجن و در حوزه معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با پیشرفت فیزیکی خوبی روبرو است.

وی از بازدید کارشناسان ساخت و مهندسی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از این پروژه خبر داد و افزود: این طرح به طول پنج کیلومتر با اعتبار ۱۴۷ میلیارد تومان با هدف کاهش تصادفات و تسهیل در تردد خودرودها به خصوص در محور پرتردد شاهرود- مجن و شاهرود - توسکستان - گرگان در دست اجرا است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان در ادامه از آماده سازی شهرک فدک شاهرود در قالب نهضت ملی مسکن نیز خبر داد و بیان داشت: در تلاش هستیم به زودی پروژه آماده سازی شهرک فدک نیز به اتمام رسیده و این شهرک تحویل شود.

عمیدی همچنین از ابلاغ تسهیلات ساخت مسکنِ «خودمالکی» نیز خبر داد و گفت: کسانی که قصد ساخت مسکن، تکمیل ساختمان‌های نیمه‌کاره یا نوسازی ملک خود را دارند می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

وی ادامه داد: متقاضیان و انبوه‌سازان واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن از این تسهیلات بهره مند شوند.