به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بازار طلا در سال‌های اخیر هم‌زمان با گسترش خدمات دیجیتال، شاهد تغییراتی در شیوه خریدوفروش بوده است. در گذشته متقاضیان برای خرید طلا ناچار بودند به واحدهای صنفی مراجعه کنند و معاملات خود را در ساعات فعالیت بازار انجام دهند؛ اما توسعه پلتفرم‌های آنلاین امکان دسترسی به خدمات خریدوفروش طلا را در بستر اینترنت فراهم کرده است. در این میان، خرید طلای آبشده به دلیل نداشتن اجرت ساخت مصنوعات، مورد توجه بخشی از سرمایه‌گذاران قرار گرفته و پلتفرم‌های آنلاین نیز تلاش کرده‌اند دسترسی به این بازار را ساده‌تر کنند.

نوسانات قیمت جهانی طلا تغییرات نرخ ارز و شرایط اقتصادی از جمله عواملی هستند که بر قیمت طلا در بازار داخلی تأثیر می‌گذارند. به همین دلیل، دسترسی به قیمت لحظه ای طلا و امکان انجام معامله در زمان مناسب، برای متقاضیان اهمیت بیشتری پیدا کرده است. فعالیت پلتفرم‌هایی مانند میلی در همین بستر قابل بررسی است؛ پلتفرم‌هایی که امکان خریدوفروش آنلاین طلای آب شده را با قابلیت دسترسی شبانه‌روزی فراهم کرده‌اند.

خرید طلای آب‌شده چه تفاوتی با مصنوعات طلا دارد؟

طلای آب‌شده از ذوب مصنوعات و قطعات طلای مختلف به دست می‌آید و پس از بررسی عیار و اصالت، در معاملات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از دلایل توجه خریداران به این نوع طلا، تفاوت هزینه‌های آن با مصنوعات است.

در خرید زیورآلات، علاوه بر ارزش طلای به‌کاررفته، هزینه‌هایی مانند اجرت ساخت و سود فروشنده نیز در قیمت نهایی تأثیر دارند. در مقابل، طلای آب‌شده معمولاً اجرت ساخت مصنوعات را ندارد و قیمت آن ارتباط مستقیم‌تری با ارزش طلای خام برقرار می‌کند. همین موضوع باعث شده است برخی افراد برای سرمایه‌گذاری، خرید این نوع طلا را به خرید مصنوعات ترجیح دهند.

با این حال، خرید طلای آب‌شده مستلزم توجه به موضوعاتی مانند عیار، اصالت، فاکتور معتبر و اعتبار فروشنده است. خریداران باید از صحت مشخصات طلای معامله‌شده اطمینان حاصل کنند؛ زیرا اختلاف عیار واقعی با عیار اعلام‌شده می‌تواند بر ارزش دارایی تأثیر بگذارد. در معاملات آنلاین نیز بررسی شرایط نگهداری طلا، نحوه ثبت دارایی و امکان تحویل فیزیکی اهمیت دارد.

چرا قیمت لحظه ای طلا در تصمیم‌گیری خریداران اهمیت دارد؟

قیمت طلا در بازار داخلی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز، قیمت جهانی اونس و میزان عرضه و تقاضا قرار دارد. تغییر هر یک از این متغیرها می‌تواند باعث نوسان قیمت در طول روز شود. از این رو، افرادی که قصد خرید یا فروش دارند، معمولاً پیش از ثبت سفارش قیمت‌های به‌روز بازار را بررسی می‌کنند.

دسترسی به قیمت لحظه ای طلا به خریداران کمک می‌کند شرایط بازار را بهتر ارزیابی کنند و از اختلاف نرخ‌های اعلام‌شده در منابع مختلف آگاه شوند. با این حال، نرخ اعلامی بازار لزوماً با قیمت نهایی معامله یکسان نیست. کارمزد، اختلاف قیمت خرید و فروش، عیار طلا و شرایط تسویه از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر مبلغ نهایی تأثیر بگذارند.

به همین دلیل، در انتخاب بستر معاملاتی باید علاوه بر به‌روزرسانی قیمت‌ها، به شفافیت هزینه‌ها و مشخص بودن شرایط خریدوفروش نیز توجه شود.

معاملات آنلاین طلا و محدودیت ساعات فعالیت بازار

یکی از محدودیت‌های معاملات سنتی طلا، وابستگی آن به ساعات فعالیت واحدهای صنفی است. افرادی که در طول روز مشغله کاری دارند یا امکان مراجعه حضوری به بازار را پیدا نمی‌کنند، ممکن است برای انجام معامله با محدودیت زمانی مواجه شوند. این مسئله در روزهای تعطیل و خارج از ساعات معمول بازار نیز بیشتر نمایان می‌شود.

گسترش پلتفرم‌های آنلاین، امکان بررسی قیمت و ثبت سفارش را از طریق اینترنت فراهم کرده است. برخی از این سامانه‌ها با ارائه خدمات شبانه‌روزی، محدودیت زمانی معاملات را کاهش داده‌اند. البته باید میان ثبت سفارش، انجام معامله، تسویه بانکی و تحویل فیزیکی طلا تفاوت قائل شد؛ زیرا هر یک از این مراحل ممکن است شرایط و زمان‌بندی خاص خود را داشته باشد.

امکان خریدوفروش در ساعات مختلف شبانه‌روز، به‌ویژه برای افرادی که نمی‌توانند در ساعات فعالیت بازارهای سنتی معامله کنند، یکی از ویژگی‌های مورد توجه در انتخاب پلتفرم‌های آنلاین محسوب می‌شود.

گواهی سپرده طلا چیست و چه تفاوتی با خرید آنلاین طلای آب‌شده دارد؟

گواهی سپرده طلا یکی از ابزارهای مالی بازار سرمایه است که امکان سرمایه‌گذاری در دارایی مبتنی بر طلا را بدون نگهداری مستقیم آن فراهم می‌کند. در این روش، دارایی فیزیکی در انبار مورد تأیید بورس کالا نگهداری می‌شود و برای مقدار مشخصی از آن، اوراق بهادار قابل معامله صادر می‌شود.

سرمایه‌گذاران می‌توانند با خریدوفروش این گواهی‌ها در بازار سرمایه، از تغییرات قیمت طلا تأثیر بپذیرند. معاملات گواهی سپرده تابع مقررات بورس کالا و ساعات معاملاتی بازار مربوطه است.

تفاوت اصلی این ابزار با خرید طلای آب‌شده از پلتفرم‌های آنلاین، در ساختار مالکیت و شیوه انجام معامله است. در گواهی سپرده، سرمایه‌گذار مالک ورقه بهاداری است که نماینده مقدار مشخصی از دارایی سپرده‌شده محسوب می‌شود؛ اما در پلتفرم‌های خریدوفروش طلا، دارایی کاربران بر اساس سازوکار و مقررات همان سامانه ثبت و نگهداری می‌شود.

بنابراین، انتخاب میان این دو روش به هدف سرمایه‌گذاری، میزان آشنایی با بازار سرمایه، شرایط نقدشوندگی و ترجیحات افراد بستگی دارد.

میلی و امکان خریدوفروش شبانه‌روزی طلا

در کنار بازارهای سنتی و ابزارهای مالی بازار سرمایه، پلتفرم‌های آنلاین نیز به یکی از مسیرهای دسترسی به معاملات طلا تبدیل شده‌اند. میلی یکی از این پلتفرم‌هاست که خدمات خریدوفروش آنلاین طلای آب‌شده را ارائه می‌کند.

یکی از ویژگی‌های این سامانه، فراهم کردن امکان خریدوفروش طلا به‌صورت شبانه‌روزی است. این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد برای بررسی شرایط معامله و ثبت سفارش، صرفاً به ساعات فعالیت واحدهای صنفی محدود نباشند.

بر اساس اطلاعات معرفی‌شده از سوی میلی، امکان خرید طلا از یک میلی‌گرم نیز در این پلتفرم فراهم شده است. این موضوع به افرادی که قصد ورود به بازار طلا با سرمایه‌های کمتر را دارند، امکان می‌دهد متناسب با بودجه خود برای خرید اقدام کنند.

استفاده از بسترهای آنلاین می‌تواند بخشی از فرایند خریدوفروش را ساده‌تر کند؛ با این حال، کاربران پیش از انجام معامله باید درباره کارمزدها، نحوه تسویه، شرایط برداشت وجه، سازوکار نگهداری طلا و ضوابط تحویل فیزیکی اطلاعات کافی کسب کنند.

چه معیارهایی در انتخاب پلتفرم خرید طلا اهمیت دارد؟

با افزایش تعداد سامانه‌های آنلاین خریدوفروش طلا، بررسی اعتبار و شرایط فعالیت آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. شفافیت قیمت‌گذاری، مشخص بودن هزینه‌های معامله، امنیت دارایی کاربران و نحوه نگهداری پشتوانه طلا از جمله معیارهایی هستند که باید پیش از انتخاب یک پلتفرم بررسی شوند.

همچنین کاربران باید به امکان دریافت فاکتور، دسترسی به سوابق معاملات، نحوه پشتیبانی و شرایط برداشت یا تحویل دارایی توجه داشته باشند. صرف دسترسی شبانه‌روزی به معاملات نمی‌تواند تضمین‌کننده سود یا حذف ریسک سرمایه‌گذاری باشد؛ زیرا قیمت طلا همچنان تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی قرار دارد.

گسترش معاملات آنلاین نشان می‌دهد شیوه دسترسی به بازار طلا در حال تغییر است. در این شرایط، پلتفرم‌هایی مانند میلی با ارائه امکان خریدوفروش شبانه‌روزی، بخشی از نیاز متقاضیان به دسترسی آسان‌تر به معاملات طلا را پوشش می‌دهند؛ موضوعی که در کنار شفافیت اطلاعات و رعایت الزامات قانونی، می‌تواند در توسعه بازار آنلاین طلا نقش داشته باشد.

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