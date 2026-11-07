سرهنگ حسن کیخا، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتشار تصاویر خانوادگی و شخصی در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم کند و اطلاعات خصوصی خانواده‌ها را در معرض دسترس افراد ناشناس قرار دهد.

رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان، افزود: تصاویر کودکان، فضای داخلی منزل، پلاک خودرو، نشانی محل سکونت و حتی عکس‌های مربوط به مهمانی‌ها و سفرهای خانوادگی ممکن است اطلاعاتی درباره زندگی و رفت‌وآمد اعضای خانواده افشا کند؛ اطلاعاتی که گاهی برای تهدید، کلاهبرداری یا ساخت تصاویر جعلی با استفاده از هوش مصنوعی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

حریم خصوصی را جدی بگیریم

وی بیان کرد: خانواده‌ها برای پیشگیری از این آسیب‌ها باید از انتشار عمومی تصاویر خصوصی کودکان خودداری کنند، تنظیمات حریم خصوصی صفحاتشان را محدود سازند و عکس‌های حاوی اطلاعات شناسایی و موقعیت مکانی را در فضای مجازی به اشتراک نگذارند.

کیخا اظهار کرد: همچنین باید توجه داشت حذف یک تصویر از صفحه شخصی، لزوماً به معنای پاک شدن آن از فضای مجازی نیست؛ زیرا ممکن است دیگران پیش‌تر آن را ذخیره یا بازنشر کرده باشند.

وی در پایان گفت: پیش از انتشار هر تصویر، به این سؤال فکر کنیم: آیا حاضریم این عکس برای همیشه در اختیار افراد ناشناس قرار بگیرد؟