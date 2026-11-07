محمدرضا معینی کارگردان سریال «آسباد» با اشاره به بازخوردهای مثبت مخاطبان سیستانی از این مجموعه که از شبکه یک پخش می شود به خبرنگار مهر گفت: فکر می‌کنم بیش از هر چیز، مخاطبان قصه سریال را پسندیده‌اند چراکه اگر با قصه ارتباط برقرار نکنند، یک اثر داستانی را تا پایان دنبال نمی‌کنند و منتظر قسمت‌های بعدی نمی‌مانند.

وی درباره بازخوردهای مردم منطقه سیستان از پخش این مجموعه بیان کرد: بازخوردهایی که از طریق بازیگران بومی و عوامل محلی دریافت می‌کنیم، خوشبختانه بسیار مثبت بوده است. شاید اگر از مخاطبان بپرسیم دلیل علاقه‌شان به سریال چیست، به حضور عوامل محلی یا نمایش اقلیم منطقه اشاره کنند، اما فکر می‌کنم بیش از هر چیز قصه را پسندیده‌اند. در کنار این موضوع، ما تلاش کردیم به جغرافیا، فضا و اتمسفر سیستان وفادار باشیم. به همین دلیل مردم این منطقه می‌توانند تا حدود زیادی فرهنگ، جغرافیا و زبان خود را در سریال مشاهده کنند و همین مسئله برایشان جذاب است.

کارگردان «آسباد» درباره محل تصویربرداری این مجموعه و اینکه آیا تمام صحنه‌ها در سیستان ضبط شده است، توضیح داد: نگاه اصلی ما زابل و روستاهای اطراف آن بود و حدود پنج تا شش ماه در این منطقه تصویربرداری کردیم. با این حال، در مقاطعی از تابستان که بادهای ۱۲۰ روزه زابل می‌وزد، امکان فیلمبرداری وجود نداشت و شرایط مناسبی نبود.

وی افزود: بخشی از فضاهای داخلی زابل را در زاهدان تصویربرداری کردیم. شاید می‌توانستیم این صحنه‌ها را در تهران هم بگیریم، اما اتمسفر منطقه، معماری خانه‌ها، لباس‌ها و زبان بازیگران از جمله عواملی بود که باعث شد ترجیح بدهیم حتی این بخش‌ها را هم در نزدیکی زابل ضبط کنیم.

وی اضافه کرد: بخشی از فضای روستایی سریال را به دلیل همین چالش ها در مناطق دیگر تصویربرداری کردیم چراکه نتوانستیم در محدوده زابل موقعیت مناسبی برای آن پیدا کنیم.

این کارگردان درباره بازنمایی جغرافیای سیستان و احتمال تقویت تصویر محرومیت این منطقه در ذهن مخاطب اظهار کرد: تلاش کردیم حد میانه را نگه داریم؛ یعنی نه تصویری ارائه دهیم که مخاطب احساس کند با سرزمینی کاملاً متفاوت روبه‌رو شده‌است و نه واقعیت‌های امروز منطقه را نادیده بگیریم.

وی ادامه داد: سیستان سالیان سال است که درگیر خشکسالی است و این مسئله در طول تاریخ نیز امتداد داشته است. نمی‌دانم کسی که برای نخستین بار نام دریاچه هامون را انتخاب کرد، تصور می‌کرد روزی این دریاچه تا این اندازه خشک شود. به هر حال، به صحرا هم هامون می‌گوییم. وقتی دریاچه خشک می‌شود، طبیعتاً آبادانی‌ای که از آن صحبت می‌کنیم نیز از بین می‌رود. سال‌هاست که باد سیستان به جای آوردن هوای خنک دریاچه به زابل، خاک بستر خشک‌شده هامون را به شهر می‌آورد و متأسفانه زندگی در آن منطقه شرایط مطلوبی ندارد.

کارگردان «آسباد» با اشاره به تلاش گروه برای پرهیز از نمایش صرف محرومیت در این مجموعه گفت: سعی کردم تا جایی که امکان دارد، زابلِ آینده را نشان بدهم. برای مثال، اگر قرار بود اداره‌ای مانند اداره کشاورزی را در سریال نمایش دهیم و فضای آن چندان مناسب نبود، تلاش کردیم با تغییر موقعیت یا تمهیدات دیگر، بهترین نسخه ممکن از زابل را به تصویر بکشیم. با این حال، نمی‌خواستیم شهر دیگری را به جای زابل نشان دهیم. اگر چنین کاری می‌کردیم، مردم منطقه به‌درستی معترض می‌شدند که واقعیت زندگی روزمره آنها را تغییر داده‌ایم.

وی تأکید کرد: فکر می‌کنم باید روی لبه‌ای حرکت می‌کردیم که از یک سو اگر روزی منطقه دوباره آباد و پررونق شد، سریال ما همچنان قابل تماشا باشد و از سوی دیگر، به اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۴ در زابل جریان داشته وفادار بمانیم.

این کارگردان درباره آسیاب‌های بادی سیستان و میزان استفاده از آنها در شرایط کنونی نیز گفت: در حال حاضر منطقه‌ای در اطراف شهر سوخته وجود دارد که بسیار دورافتاده است و اخیراً تلاش‌هایی برای بهسازی مسیرهای دسترسی آن انجام شده است. فکر می‌کنم حدود پنج یا شش آسباد سیستان در آن منطقه باقی مانده باشد.

وی در پایان درباره ساخت آسباد مورد استفاده در سریال توضیح داد: ما این آسباد را با نظر کارشناسان و پس از بازدیدهای محلی طراحی کردیم و ساختیم.