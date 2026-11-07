به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی صبح شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با تشریح نحوه پیگیری وضعیت کالابرگ و ثبت اعتراض به عدم برخورداری از این اعتبار اظهار کرد: در مرحله نخست، خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آن‌ها صفر، یک یا ۲ است و اعتبار کالابرگشان شارژ نشده، می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری `*500*1463# موجودی خود را بررسی و در صورت نیاز، کد ۱۲ رقمی ورود به سامانه حمایت را دریافت کنند.

وی افزود: تنها مرجع ثبت درخواست بررسی مجدد، سامانه حمایت به نشانی Hemayat.sfara.ir است و سرپرستان خانوار باید با تلفن همراه خود و از طریق کد ملی و کد ۱۲ رقمی وارد سامانه شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با تشریح مراحل ثبت اعتراض بیان کرد: پس از ورود به سامانه، موافقت‌نامه‌ای شامل چهار بند برای متقاضی نمایش داده می‌شود که پذیرش آن ضروری است. در ادامه، خانوار باید به پرسش‌هایی درباره مجموع درآمد و دارایی‌های خود از جمله خودرو، ملک و سایر دارایی‌های مالی پاسخ دهد.

صلواتی ادامه داد: پس از تکمیل اطلاعات در صفحه نخست، علت مشمول نشدن خانوار در صفحه دوم نمایش داده می‌شود و افرادی که نسبت به اطلاعات اعلام‌شده اعتراض دارند و معتقدند وضعیت درآمدی یا دارایی آن‌ها با اطلاعات ثبت‌شده مطابقت ندارد، می‌توانند درخواست بررسی مجدد خود را ثبت کنند.

وی با اشاره به مهلت رسیدگی به اعتراض‌ها گفت: بررسی درخواست‌های ثبت‌شده تا ۱۵ دی‌ماه برای همه متقاضیان انجام می‌شود و نتیجه نهایی نیز صرفاً از طریق سامانه حمایت به اطلاع خانوارها خواهد رسید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان خاطرنشان کرد: بررسی‌ها بر اساس اطلاعات ثبتی انجام می‌شود و با ثبت درخواست، امکان دسترسی دولت به اطلاعات ثبتی خانوار فراهم خواهد شد؛ همچنین در صورت نیاز، بازدید میدانی انجام یا مدارک تکمیلی از متقاضی دریافت می‌شود.

صلواتی افزود: پس از بررسی مجموع اطلاعات، نتیجه رسیدگی می‌تواند به بازگشت اعتبار کالابرگ یا اعلام دلایل عدم برخورداری خانوار از این حمایت منجر شود.

زمان‌بندی مراجعه خانوارها برای پیگیری کالابرگ

وی با تأکید بر ضرورت رعایت زمان‌بندی اعلام‌شده عنوان کرد: اعتبار کالابرگ خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آن‌ها صفر، یک و ۲ بوده، در ۱۵ آبان شارژ شده است و در شرایط فعلی فقط خانوارهای این گروه که اعتبارشان واریز نشده، باید وضعیت خود را پیگیری کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان اضافه کرد: خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آن‌ها سه تا ۶ است، باید تا ۲۵ آبان و خانوارهای دارای ارقام پایانی هفت تا ۹ نیز تا پنجم آذرماه منتظر بمانند؛ چراکه وضعیت تداوم دریافت کالابرگ برای این گروه‌ها هنوز مشخص نشده است.

صلواتی تأکید کرد: خانوارهای مشمول گروه نخست که اعتبار کالابرگ آن‌ها شارژ نشده است، ۱۰ روز فرصت دارند از طریق کد دستوری اعلام‌شده و دریافت کد ۱۲ رقمی، وارد سامانه حمایت شده و درخواست بررسی مجدد خود را ثبت کنند.

وی در ادامه نسبت به سوءاستفاده کلاهبرداران از موضوع کالابرگ هشدار داد و گفت: دولت برای این فرایند هیچ پیامکی حاوی لینک ارسال نمی‌کند؛ بنابراین مردم باید از باز کردن لینک‌های ناشناس و پیامک‌های مشکوک خودداری کنند و صرفاً از طریق سامانه حمایت و بازوهای رسمی کالابرگ در پیام‌رسان‌های بله و روبیکا اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در پایان از خانوارهایی که هنوز نوبت مراجعه آن‌ها فرا نرسیده یا اعتبار کالابرگ خود را دریافت کرده‌اند، خواست از مراجعه زودهنگام به سامانه خودداری کنند؛ چراکه این اقدام موجب افزایش بار ترافیکی سامانه می‌شود و برای هر گروه بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده فرصت کافی در نظر گرفته شده است.