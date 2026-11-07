به گزارش خبرنگار مهر، علی نورانی صبح شنبه در نشست با کارکنان معاونت پشتیبانی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان، «پشتیبانی» را موتور محرک و پشتیبان سایر بخش‌های یک سازمان توصیف کرد.

وی خواستار انضباط مالی، شفافیت و عدالت در توزیع امکانات در معاونت پشتیبانی اداره کل تعاون استان سمنان شد و افزود: حوزه پشتیبانی و توسعه منابع انسانی، قلب تپنده و زیرساخت اصلی پیشبرد ماموریت‌های یک اداره کل است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان پیش شرط خدمت رسانی بهتر به مردم را داشتن ساختاری چابک، شفاف، حائز انضباط مالی و توجه ویژه به رفاه و انگیزش کارکنان درون‌ مجموعه دانست.

نورانی افزود: مدیریت بهینه منابع، صیانت از بیت‌المال و قانون‌گرایی در تمامی فرآیندهای اداری و مالی، شاخصی است که لحظه‌ای نباید از آن اغماض کرد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت توسعه مهارت‌ها و توانمندسازی نیروی انسانی اداره کل خاطرنشان کرد: «در چارچوب رویکرد توازن و تعامل در مدیریت منابع، سرمایه انسانی کارآمد و باانگیزه، ارزشمندترین دارایی هر سازمان محسوب می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان ادامه داد: باید با الگوگیری از نظام‌های نوین مدیریتی و ایجاد فضایی مبتنی بر شایسته‌سالاری، هم‌افزایی و تکریم همکاران، شرایطی را فراهم کنیم تا کارکنان با آرامش خاطر و انگیزه مضاعف در خدمت‌رسانی به مردم و جامعه کار و تلاش استان بکوشند و این امر نیازمند تدبیر، نوآوری و پیگیری مستمر در حوزه پشتیبانی است.

نورانی افزود: اقدامات انجام‌شده در زمینه بودجه، امور رفاهی و تجهیزات اداری می بایست در راستای تسهیل گری شرایط مراجعان به خصوص تعاونی ها و صاحبان کسب و کار اولویت بندی شود.