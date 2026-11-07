به گزارش خبرنگار مهر،سید حامد عاملی صبح شنبه در حاشیه مراسم ورود وزیر صمت به اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی در کشورها همواره مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذاری ثابت در حوزه صنعت است. مهم‌ترین بخش سرمایه‌گذاری ثابت، بخش ماشین‌آلات است که هم در تولید داخل و هم در واردات، به‌ویژه با توجه به فناوری‌های جدید در دنیا، مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: شرایط امروز کشور به‌گونه‌ای است که به دلیل محدودیت‌های ارزی، اولویت‌های اساسی کشور در تأمین منابع مورد نیاز مردم قرار دارد؛ اما به دلیل آینده کشور و آیندگان نباید سرمایه‌گذاری ثابت در حوزه صنعت را نادیده بگیریم. به همین جهت، ثبت سفارش و تأمین نیاز ماشین‌آلات واحدهای صنعتی، بحمدالله با دستور وزیر و با توجه به سیاست‌های وزارت صمت متوقف نشد.

معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت تصریح کرد: با وجود فشارهای زیاد برای توقف این روند، چون کشور در آینده به توسعه صنعتی، تأمین تولید و افزایش تولید نیاز دارد، تأمین ماشین‌آلات متوقف نشده و از محل‌هایی غیر از ارز بانکی که امروز با محدودیت مواجه است، انجام می‌شود. این تأمین هم برای حوزه صنعت و تولید و هم برای بخش‌های مختلف کشور است.

عاملی گفت: سال گذشته بیش از ۶۰۰ دستگاه ماشین‌آلات برای مجموعه‌های راهداری کشور تأمین کردیم که بخشی از آن مربوط به استان اردبیل بود. بخش بسیار کمی از آن باقی مانده است که ان‌شاءالله امسال کارهای آن انجام و تأمین می‌شود و این ماشین‌آلات در اختیار مجموعه‌های عمرانی کشور قرار می‌گیرد.