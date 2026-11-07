به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، مجید دهقانی‌زاده در جریان بازدید از ستادهای سرشماری شهرستان‌های مهریز و تفت و گفت‌وگو با فرمانداران و معاونان فنی و آموزشی سرشماری این شهرستان‌ها اظهار کرد: فرایند سرشماری مطابق برنامه زمان‌بندی در حال اجراست و با همکاری مردم استان، تاکنون حدود ۵۰ درصد اهداف پیش‌بینی‌شده در بخش میدانی محقق شده است.

وی با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره نحوه استفاده از اطلاعات شهروندان افزود: داده‌های جمع‌آوری‌شده کاملاً محرمانه است و صرفاً در اختیار مرکز آمار ایران قرار می‌گیرد و نتایج آن نیز برای برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای استفاده خواهد شد.

دهقانی‌زاده هرگونه ارتباط میان اطلاعات سرشماری با موضوعاتی مانند یارانه، کالابرگ و مسائل معیشتی را رد کرد و گفت: هدف این طرح، ثبت دقیق جمعیت و فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی آینده استان است.

وی با تأکید بر تأثیر مستقیم آمار جمعیتی بر تخصیص منابع و اعتبارات بیان کرد: ثبت ناقص جمعیت و اطلاعات خانوارها می‌تواند به کاهش سهم استان و شهرستان‌ها از بودجه و امکانات منجر شود و در نهایت بر روند توسعه، رفاه و خدمات‌رسانی تأثیر بگذارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از شهروندان خواست در صورت مراجعه مأموران آمارگیر به منازل، با آنان همکاری کنند تا اطلاعات دقیق و باکیفیتی جمع‌آوری شود.

وی درباره نحوه تکمیل اطلاعات افرادی که داده‌هایشان به‌طور کامل در سامانه‌های آماری ثبت نشده است، توضیح داد: برای این افراد پیامکی با سرشماره رسمی مرکز آمار ایران و بدون درج لینک ارسال می‌شود.

دهقانی‌زاده از شهروندان مشمول این پیامک خواست با مراجعه مستقیم به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند موسوم به «دولت من»، اطلاعات خود را تکمیل و خوداظهاری کنند تا جمعیت واقعی شهرستان محل سکونت آنان در آمار نهایی لحاظ شود.

وی در پایان با اشاره به ادامه این مرحله از سرشماری تا پایان آبان‌ماه، بر ضرورت مشارکت و تکمیل هرچه سریع‌تر اطلاعات از سوی شهروندان تأکید کرد.