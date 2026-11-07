سید جواد بیطرف در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات استراگوس قهرمانی کشور در شاهرود برگزار و چهره نفرات برتر بخش های مختلف مشخص شد، بیان کرد: این رقابت ها در چهار رده سنی با حضور ورزشکارانی از استان های مختلف کشورمان برگزار و آذربایجان شرقی در بخش تیمی و در مجموع، با کسب چهار مدال شامل دو طلا، یک نقره و یک برنز توانست قهرمان کشور شود.

معاون ورزش و جوانان استان سمنان بیان کرد: در بخش تیمی همچنین سمنان با یک طلا، یک نقره و دو برنز نایب قهرمان کشور، قزوین با یک طلا، رتبه سوم و اصفهان و مازندران هر کدام یک نقره و تهران با یک برنز رتبه های بعدی را کسب کردند.

بیطرف اعلام کرد: رده سنی ۱۶–۱۷ سال سهیل علیزاده از استان آذربایجان شرقی قهرمان، صمد کریمی استان اصفهان دوم، سید ایلیا میرمحمدی استان سمنان سوم شدند در رده سنی ۱۸–۳۵ سال مسعود وفائی از استان قزوین امیر حسین شاهیونی استان آذربایجان شرقی و مجتبی رونقی استان آذربایجان شرقی نفرات اول تا سوم شدند.

وی افزود: در رده سنی ۳۶–۴۰ سال حسین حسین پور استان سمنان، شهریار قلی زاده استان مازندران و سید امیر عمادی استان سمنان و در رده سنی ۴۱–۴۷ سال محمد جواد صیادی استان آذربایجان شرقی، ابراهیم حسن زاده از استان سمنان و رضا کیوانلو شهرستانکی استان تهران رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

معاون ورزش قهرمانی ورزش و جوانان استان سمنان همچنین گفت: رقابت‌های استراگوس در مرحله کویری شامل رقابت استقامت در طی مسیر ۱۰ کیلومتری و عبور از ۱۸ آیتم چالش‌ برانگیز مانند طناب، چاله گل و آب، صعود از ارتفاعات و ... است که بسیار قدرت جسمانی و تمرکز بالایی می طلبد و یکی از طاقت فرسا ترین و سخت ترین ورزش های دنیا محسوب می شود.