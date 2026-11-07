به گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی، مبنی بر بارش شدید باران، رعدوبرق اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین خطرات این سامانه بارشی، جاری شدن روان‌آب و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌هاست. از این رو احتمال آب‌بردگی حاشیه رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر شهری و حتی طغیان برخی رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود دارد. رودخانه‌هایی که در شرایط عادی خشک هستند نیز ممکن است با ورود حجم زیادی از روان‌آب مواجه شوند.

نصیری در خصوص صدور هشدار قرمز هواشناسی برای روزهای شنبه و یکشنبه گفت: سازمان هواشناسی به‌ندرت برای تهران هشدار قرمز صادر می‌کند و این هشدار نشان‌دهنده احتمال وقوع سیلاب با خسارت گسترده است؛ بنابراین باید موضوع را جدی گرفت.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بالای بارش‌های پیش‌بینی‌شده، با یک پدیده جوی کم‌سابقه مواجه هستیم و باید آمادگی لازم را داشته باشیم.

نصیری با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان گفت: از مردم درخواست می‌کنیم طی این دو روز از کوهنوردی و حضور در ارتفاعات خودداری کنند و به حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها نروند. همچنین از ترددهای غیرضروری با خودروی شخصی پرهیز کنند.

وی افزود: بارندگی شدید می‌تواند موجب کاهش سرعت حرکت خودروها و قفل شدن معابر شود. از شهروندان می‌خواهیم در صورت امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند تا مسیرهای شهری برای تردد خودروهای امدادی و خدمات‌رسان باز بماند و سلامت شهروندان به خطر نیفتد.

نصیری با اشاره به شبکه هدایت آب‌های سطحی پایتخت گفت: تهران حدود ۵۵۰ کیلومتر تونل و کانال برای هدایت آب‌های سطحی دارد. انهار نیز لایروبی و پاک‌سازی شده‌اند، اما همچنان نقاط گلوگاهی وجود دارند که ممکن است در زمان بارندگی شدید با مشکل پس‌زدگی آب مواجه شوند. در این زمینه با مناطق صحبت کرده‌ایم و ماشین‌آلات و تجهیزات تخلیه سیلاب در نقاط موردنیاز مستقر شده‌اند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به برنامه‌های آمادگی مدیریت بحران تهران بیان کرد: مانورهای مرتبط با سیلاب، از جمله در محدوده دریاچه چیتگر و سد طالقان، با حضور بیش از هزار نفر از مدیران و امدادگران برگزار شد و پمپ‌های تخلیه آب نیز آماده‌سازی و مستقر شده‌اند.

وی ادامه داد: نقشه‌های سیلاب و نقشه ریسک سیلاب شهر تهران تهیه شده است و مدیریت بحران با چشم بسته وارد این شرایط نمی‌شود. نقاطی را که احتمال بروز مشکل در آنها وجود دارد شناسایی کرده‌ایم و موارد را به مدیران مناطق ابلاغ کرده‌ایم تا مشکلات احتمالی برطرف شود.

نصیری تأکید کرد: دارایی‌ها و زیرساخت‌های شهری واقع در پهنه‌های پرخطر سیلاب نیز شناسایی شده و به مسئولان مربوطه اعلام شده است. از جمله این موارد می‌توان به ایستگاه‌های مترو، بیمارستان‌ها و سایر زیرساخت‌های مهم شهری اشاره کرد تا اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خسارت‌های احتمالی انجام شود.

وی افزود: روش‌های مقابله با سیلاب به مناطق ابلاغ شده و تجهیزات موردنیاز، از جمله کیسه‌های شن و ماسه، برای استفاده در نقاطی که احتمال ورود آب وجود دارد، آماده شده است.

نصیری با اشاره به احتمال آسیب به زیرساخت‌های شهری اظهار کرد: در چنین شرایطی احتمال اختلال در شبکه‌های ارتباطی، تلفن همراه و خطوط ثابت وجود دارد. همچنین ممکن است زیرساخت‌های آب و برق آسیب ببینند. خطر برق‌گرفتگی و برخورد صاعقه نیز وجود دارد؛ بنابراین شهروندان باید از تیرهای برق و تجهیزات برقی فاصله بگیرند و هنگام وقوع رعدوبرق در فضای بسته بمانند تا شرایط جوی ناپایدار عبور کند.

وی تأکید کرد: آمادگی مدیریت شهری به معنای بی‌نیازی از همکاری مردم نیست. شهروندان باید توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از حضور در نقاط پرخطر خودداری کنند.