به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رویداد بخشی از واکنش منفی شدید نسبت به گسترش سریع زیرساخت‌ها و ظرفیت پردازشی موردنیاز برای هوش مصنوعی است. ائتلاف «دیتاسنترهای کثیف را متوقف کنید» اعلام کرد: گروه های کنشگر در ۱۶ کشور انجام اقداماتی اعتراضی در روزهای جمعه و شنبه انجام می دهند. این ائتلاف در تلاش است گروه‌های محیط‌زیستی و کارزارهای حامی حقوق دیجیتال را حول درخواست برای توقف موقت ساخت‌وسازهای گسترده‌مقیاس بسیج و متحد کند.

بیش از ۱۰۰ کنشگر روز جمعه در محل ساخت دیتا سنتر هوش مصنوعی مایکروسافت در آمستردام تجمع کردند، آنها بازو در بازوی یکدیگر راهپیمایی کردند و سپس در حالیکه پلیس در محل حضور داشت، وارد محل ساخت وساز شدند، از جرثقیل ها بالا رفتند و بادکنک هایی آویزان کردند و رقصیدند. برخی از آنها پلاکاردهایی با شعار «لعنت به دیتاسنترت» در محل حاضر شدند.

سم ون در بیک یکی از معترضان در این باره گفت: این دیتاسنترها جهان ما را ویران می کنند. جهان غیرقابل سکونت می شود زیرا آنها تمام منابع را مصرف می کنند. ما امروز به همین دلیل اینجا هستیم.

شرکت «Pure Data Centers» که مالک این محل است و تصمیم دارد بیش از یک میلیارددلار سرمایه گذاری کند، اعلام کرد به تعامل با سهامداران محلی متعهد است.

این موسسه در بیانیه ای اعلام کرد: ما احتراما از این افراد می خواهیم محل را به طور ایمن ترک کنند و درباره توسعه و هرگونه نگرانی شان با ما گفتگو کنند.

دیگر اقدامات برنامه ریزی شده معترضان شامل راهپیمایی در دوبلین، پایتخت ایرلند، اعتراض خارج از ساختمان پارلمان ورشو و تظاهرات در مقابل دیتاسنتر مایکروسافت در دانمارک است.

مایکروسافت اعلام کرد درک می کند که مردم احساسات شدیدی درباره این پروژه دارند و به حق آنها برای اظهار صلح جویانه احساساتشان احترام می گذارد اما هیچ‌گونه اقدام غیرقانونی را تأیید نمی‌کند.