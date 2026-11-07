به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح شنبه در نشست با مدیرعامل منطقه آزاد بوشهر با اشاره به ضرورت تقویت تجهیزات و ناوگان عملیاتی اجرای پروژه‌ها اظهار کرد: پیشبرد برنامه‌های عمرانی، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، مستلزم دسترسی به ماشین‌آلات تخصصی و تجهیزات سنگین با کیفیت و هزینه تأمین مناسب است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های تجاری منطقه آزاد می‌تواند در تأمین این نیاز راهبردی و ارتقای توان اجرایی پروژه‌ها نقش مؤثری ایفا کند.

وی افزود: بنیاد مسکن به‌عنوان متولی بخش مهمی از مأموریت‌های عمران و آبادانی روستاها، همواره در مسیر توسعه زیرساخت‌ها، بهسازی محیط روستایی، اجرای طرح‌های هادی و ارتقای کیفیت سکونتگاه‌ها گام برداشته است؛ ازاین‌رو، تقویت زیرساخت‌های تجهیزاتی و پشتیبانی از پروژه‌ها می‌تواند شتاب‌بخش تحقق اهداف توسعه‌ای استان باشد.

برومند با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی خاطرنشان کرد: پیوند ظرفیت‌های منطقه آزاد با توان اجرایی و مأموریت‌های توسعه‌ای بنیاد مسکن، فرصتی ارزشمند برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، گسترش خدمات زیربنایی و هدفمندکردن منابع در مسیر محرومیت‌زدایی است.