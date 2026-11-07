به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم احمدزاده صبح شنبه به خبرنگاران اظهار کرد: در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس به خودروی شخصی مولوی «یوسف شمس‌الحق قاضی» در مسیر دهستان محترم‌آباد به سمت فنوج، این شهروند بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی فنوج افزود: پس از وقوع این حادثه، شناسایی و دستگیری عاملان تیراندازی با همکاری مأموران انتظامی و امنیتی در دستور کار قرار گرفته و تلاش‌ها برای دستگیری آنان با جدیت ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: اخبار تکمیلی درباره این حادثه متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.