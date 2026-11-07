به گزارش خبرنگار مهر٬ خدیجه گرشاسبی صبح شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به تعطیلی طولانی‌مدت پلاژ بانوان اظهار کرد: این مجموعه به دلیل مشکلات عمرانی و زیرساختی مدتی است تعطیل شده و بانوان شهر بوشهر در فصل تابستان گذشته نیز نتوانستند از امکانات آن استفاده کنند.

وی افزود: پلاژ بانوان تنها محل شنا ویژه بانوان بوشهری است و تعیین تکلیف وضعیت آن، بررسی مشکلات موجود و رفع موانع بهره‌برداری از این مجموعه باید با جدیت دنبال شود.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به تعیین مشاور برای اصلاح وضعیت پلاژ بانوان تصریح کرد: با پیگیری مسائل فنی و عمرانی و برنامه‌ریزی مناسب، باید زمینه آماده‌سازی این مجموعه برای فصل تابستان آینده از هم‌اکنون فراهم شود تا بانوان شهر بتوانند در فضایی مناسب و ایمن از این امکان تفریحی و ورزشی بهره‌مند شوند.

پیگیری وضعیت پارک خانواده در محلات جنوبی

گرشاسبی همچنین به پیگیری وضعیت پارک خانواده در محلات جنوبی شهر بوشهر اشاره کرد و گفت: ایجاد این فضای تفریحی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه امکانات رفاهی و تفریحی برای خانواده‌های بوشهری باشد.

وی افزود: احداث پارک خانواده در محلات جنوبی، اقدامی مؤثر در راستای افزایش سرانه فضای سبز و تفریحی و ایجاد محیطی مناسب برای حضور و نشاط خانواده‌ها به شمار می‌رود و پیگیری روند اجرای این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر بوشهر خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای بانوان و خانواده‌ها و توسعه زیرساخت‌های تفریحی و ورزشی در محلات مختلف شهر باید از اولویت‌های مدیریت شهری باشد.