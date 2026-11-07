به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین دوره جایزه جهانی صدر با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، امروز شنبه ۱۶ آبان‌ماه برگزار شد.

ایمانی‌پور در این نشست با تشریح اهداف و رویکردهای دومین دوره جایزه جهانی صدر اظهار کرد: هدف اصلی این جایزه، شناسایی و معرفی نظریات اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی است. به‌ویژه پس از جنگ دوم و سوم تحمیلی، اندیشه‌های اسلامی ایران بیش از گذشته مخاطبان و شنوندگان بین‌المللی پیدا کرده‌اند و این موضوع فرصتی برای عرضه گسترده‌تر این اندیشه‌ها فراهم کرده است.

وی با اشاره به ضرورت شکل‌گیری و معرفی یک مکتب فکری منسجم در عرصه بین‌الملل افزود: یکی از اهداف رهبر شهید، شکل‌گیری و معرفی یک مکتب فکری بود و معتقدم حوزه‌های علمیه در گام نخست وظیفه دارند این مکتب و نظام فکری را تدوین و به جهان معرفی کنند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه جایزه جهانی صدر در کنار سایر جوایز علمی کشور تعریف شده است، تصریح کرد: جوایز متعددی در طول سال در کشور برگزار می‌شود؛ از جایزه کتاب سال گرفته تا جشنواره‌هایی مانند علامه حلی. جایزه جهانی صدر قرار نیست موازی این جوایز باشد، بلکه حلقه‌ای برای تکمیل فعالیت‌های آنهاست.

ایمانی‌پور ادامه داد: این جوایز عمدتاً عهده‌دار شناسایی و تقدیر از نظریات و آثار ارزشمند هستند، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، برنامه‌ریزی برای عرضه جهانی این نظریات است. تمایز جایزه جهانی صدر با سایر جوایز نیز در همین تلاش برای معرفی بین‌المللی اندیشه‌هایی است که اعتقاد داریم قدرت پاسخگویی به چالش‌های جهان معاصر را دارند.

ضرورت معاصرت و نوآوری در اندیشه اسلامی

وی با تأکید بر ضرورت معاصراندیشی در حوزه علوم اسلامی گفت: ما به معاصرت نیاز داریم؛ البته معاصرت صرفاً به معنای یافتن پاسخ برای پرسش‌های روز نیست، بلکه باید در کنار پاسخگویی شایسته به مسائل معاصر، به دنبال نوآوری در اندیشه‌های اسلامی نیز باشیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به انتخاب نام شهید سیدمحمدباقر صدر برای این جایزه بیان کرد: اعتقاد داریم شهید صدر یکی از پیشگامان اندیشه اسلامی در عصر معاصر است و به همین دلیل این جایزه به نام ایشان نام‌گذاری شده است. یکی از محورهای اصلی جایزه نیز شناسایی افرادی است که در ارائه و توسعه اندیشه‌های شهید صدر نوآوری داشته‌اند.

ایمانی‌پور از اضافه شدن بخش ویژه آرای نوآورانه رهبر شهید به دومین دوره این جایزه خبر داد و گفت: امسال بخش ویژه‌ای به آرای و نظریات نوآورانه رهبر شهید اختصاص یافته است. اعتقاد داریم رهبر شهید یکی از اسلام‌شناسان برجسته دوران معاصر بوده و آرای ایشان در عرصه بین‌المللی مخاطبان بسیاری خواهد داشت؛ چراکه این اندیشه‌ها ظرفیت پاسخگویی به بسیاری از مسائل و مشکلات جهان معاصر را دارند.

مشارکت مراکز علمی و حوزوی داخلی و خارجی در دوره دوم

وی با اشاره به ساختار علمی و اجرایی جایزه جهانی صدر اظهار کرد: برای بخش‌های مختلف جایزه کمیته‌های تخصصی تشکیل شده و مسئولان این کمیته‌ها از چهره‌های علمی و حوزوی هستند. رؤسای دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و همچنین برخی دبیران جوایز علمی مشابه در ترکیب کمیته‌های علمی حضور دارند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه یکی از تفاوت‌های مهم دوره دوم با دوره نخست، افزایش مشارکت مراکز علمی است، افزود: اگرچه در دوره گذشته نیز مشارکت‌هایی وجود داشت، اما امسال تلاش شده است جایزه با مشارکت گسترده‌تری برگزار شود. ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نقش تسهیل‌گری و پیونددهندگی داریم و مأموریت اصلی‌مان پژوهش به معنای خاص آن نیست؛ از همین رو تلاش کردیم مراکز علمی و حوزوی را به مشارکت فعال دعوت کنیم.

ایمانی‌پور ادامه داد: در همین راستا گفت‌وگوهایی با حوزه‌های علمیه و مراکز علمی برجسته کشور در شهرهایی مانند اصفهان، مشهد و تبریز انجام شده و از ظرفیت آنها برای شناسایی و معرفی پژوهشگران و طلاب برجسته استفاده خواهد شد.

وی همچنین از مشارکت علمی برخی کشورهای دارای حوزه‌های علمیه شیعی خبر داد و گفت: در کنار ظرفیت‌های داخلی، تلاش کرده‌ایم از کشورهای دیگری که دارای حوزه‌های شیعی هستند نیز افراد برجسته‌ای را برای همکاری در جایزه انتخاب کنیم. عراق با محوریت نجف و کربلا، پاکستان، هندوستان، بحرین و لبنان از جمله کشورهایی هستند که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند.

توجه ویژه به اندیشمندان جوان و صاحبان نظریه

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به پیش‌بینی بخش ویژه برای اندیشمندان جوان گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های جایزه امسال، توجه به اندیشمندانی است که صاحب نظریه یا نوآوری ارزشمند هستند و کمتر از ۴۰ سال سن دارند.

وی افزود: ممکن است این گروه از پژوهشگران در رقابت با اندیشمندان باسابقه و شناخته‌شده شانس کمتری برای کسب جایزه داشته باشند؛ به همین دلیل بخش ویژه‌ای برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های علمی آنها در نظر گرفته‌ایم. همچنین آمادگی داریم در سال‌های آینده با اعطای پژوهانه، از این افراد برای توسعه نظریات و ایده‌هایشان حمایت کنیم.

ایمانی‌پور با تأکید بر اینکه در این جایزه کیفیت و نوآوری آثار بر تعداد آنها اولویت دارد، بیان کرد: چارچوب داوری جایزه سخت‌گیرانه است و انتظار نداریم صرفاً تعداد زیادی اثر دریافت کنیم؛ بلکه به دنبال شناسایی نظریات و نوآوری‌های ارزشمند هستیم.

دریافت آثار از سه مسیر؛ از ثبت‌نام تا شناسایی فعال اندیشمندان

وی درباره شیوه دریافت آثار در دومین دوره جایزه جهانی صدر توضیح داد: آثار از سه مسیر دریافت می‌شوند. مسیر نخست، سامانه جایزه است که علاقه‌مندان می‌توانند نظریات و آثار خود را از طریق آن ارائه کنند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: مسیر دوم، استفاده از ظرفیت جوایز و مؤسسات علمی دیگر است. جوایزی مانند جایزه کتاب سال حوزه، جشنواره علامه حلی و سایر جشنواره‌های علمی در طول سال افراد برجسته و صاحب‌نظر را شناسایی می‌کنند و ما تلاش می‌کنیم از ظرفیت این مجموعه‌ها برای معرفی نامزدهای شایسته استفاده کنیم.

ایمانی‌پور سومین مسیر را شناسایی فعال اندیشمندان دانست و گفت: برخی از صاحبان اندیشه و نظریه، با وجود برخورداری از آرای ارزشمند، به‌طور طبیعی آثار و دیدگاه‌های خود را عرضه نمی‌کنند. دبیرخانه جایزه تلاش می‌کند این افراد را شناسایی کند و با مراجعه به آنها، زمینه حضور و معرفی نظریاتشان را فراهم آورد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت مراکز علمی و حوزوی و شناسایی اندیشمندان برجسته، هدف اصلی جایزه یعنی عرضه جهانی تولیدات علمی و حوزوی محقق شود و افزود: امروز پرسش‌های متعددی درباره دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در موضوعاتی مانند حکمرانی، حقوق بشر، محیط زیست و سبک زندگی مطرح است. امیدواریم جایزه جهانی صدر بتواند پاسخ‌های علمی و مناسبی برای این پرسش‌ها و دیگر چالش‌های جهان معاصر ارائه کند.

ایمانی‌پور با اشاره به بازخوردهای مثبت دوره نخست جایزه خاطرنشان کرد: برخی از دوستان پس از برگزاری دوره اول پیش‌بینی می‌کردند که جایزه جهانی صدر به یک جریان مستمر تبدیل شود. امیدواریم این مسیر تداوم پیدا کند و در نهایت به عرضه شایسته و جهانی اندیشه‌های اسلامی منجر شود.