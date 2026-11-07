نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی در خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، در بخش زراعت باید در برداشت باقی‌مانده محصولات زراعی بویژه ذرت علوفه‌ای و پنبه تسریع شود و محصولات برداشت‌شده به اماکن مسقف یا مراکز فروش منتقل شوند یا از پوشش مناسب استفاده شود.

وی افزود: در بخش باغبانی نیز تسریع در برداشت میوه در ارتفاعات بویژه باغات انگور و گل‌های زعفران، انتقال محصولات به انبارهای مسقف، تهیه سوخت جایگزین، سرویس و راه‌اندازی وسایل گرمایشی برای تنظیم دمای گلخانه‌ها ضروری است. باغداران باید از استحکام پوشش گلخانه‌ها اطمینان حاصل کرده و در صورت نیاز آن را ترمیم کنند، دریچه‌های گلخانه‌ها را بسته نگه دارند و از گلخانه‌های در حال احداث مراقبت کنند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: در حوزه دامپروری و عشایری، تنظیم دمای اماکن نگه‌داری دام و طیور و ترمیم دامداری‌ها با استفاده از مصالح مناسب در صورت نیاز توصیه می‌شود.

داداشی در پایان با اشاره به ماشین‌آلات کشاورزی خاطرنشان کرد: کشاورزان باید از ضد یخ ماشین‌آلات اطمینان حاصل کرده و از لوله‌های آبرسانی و سیستم‌های آبیاری تحت فشار (فیلتراسیون و ...)، سمپاش‌ها و پمپ‌ها بویژه در مناطق سردسیر محافظت کنند.