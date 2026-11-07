به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا انصاری، ظهر شنبه، در پی هشدار سازمان هواشناسی و مدیریت بحران استانداری تهران،اظهار کرد: تمامی امکانات و نیروهای معاونت خدمات شهری و مدیریت بحران شهرداری پیشوا برای ارائه خدمات به شهروندان در سطح شهر به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

وی افزود: صبح امروز همزمان با شدت گرفتن بارش‌ها، نیروهای این معاونت در قالب هشت گروه در ستاد مدیریت بحران شهرداری مستقر شده و در حال ارائه خدمات هستند.

معاون خدمات شهری شهرداری پیشوا تصریح کرد: نیروهای خدمات شهری تا هر زمان که نیاز باشد، برای رسیدگی به مشکلات احتمالی و ارائه خدمات به شهروندان در سطح شهر حضور خواهند داشت.

انصاری از شهروندان پیشوایی خواست در صورت نیاز به دریافت خدمات یا مشاهده مشکلات احتمالی، با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند تا نیروهای شهرداری در سریع‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شوند.