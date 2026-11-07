حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از اواخر وقت امروز (شنبه) و طی روز یکشنبه، با تقویت سامانه بارشی بر روی دریا و در سطح استان به‌ویژه مناطق شمالی و مرکزی، وزش باد شدید، بارش باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق، وزش تندباد و در مناطق مستعد ریزش تگرگ پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از اواخر وقت سه شنبه و طی روز چهارشنبه، مجدداً استان بوشهر تحت تاثیر سامانه بارشی جدید قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه دمای هوا از روز دوشنبه کاهش محسوسی خواهد یافت.

وی گفت: در این مدت خلیج فارس به تناوب مواج و متلاطم است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده نیمه ابری همراه با وزش باد، گاهی تمام ابری، در برخی نقاط بارش باران، گاهی رگبار باران، رعدوبرق، وزش تندباد و گردوخاک خواهد بود.

وی گفت: وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی گاهی شمال شرقی، با سرعت ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و طی ساعاتی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی بیش از ۲۱۰ سانتی‌متر خواهد بود.