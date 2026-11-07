به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز، پیش از ظهر شنبه، در نشست فوق‌العاده مدیریت بحران پیشوا که با حضور بخشداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سالن جلسات شهدای فرمانداری برگزار شد، بر ضرورت آمادگی میدانی تمامی دستگاه‌ها برای مدیریت حوادث احتمالی تأکید کرد.

وی اظهار داشت: شهرداران و دهیاران باید از تمامی ظرفیت‌های محلی، نیروهای انسانی و ماشین‌آلات برای مقابله با حوادث احتمالی استفاده کرده و آمادگی لازم را در محدوده مسئولیت خود داشته باشند.

فرماندار پیشوا با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه افزود: پاکسازی جداول، معابر، دهانه پل‌ها و مسیرهای هدایت آب در شهرها و روستاها باید در دستور کار قرار گیرد.

دانش‌آموز با اشاره به نقش نخاله‌های ساختمانی و زباله‌ها در انسداد مسیرهای عبور آب تصریح کرد: جمع‌آوری این موارد باید در اولویت اقدامات دستگاه‌های مسئول قرار گیرد تا از تشدید آب‌گرفتگی جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به احتمال آب‌گرفتگی در برخی نقاط شهر، به‌ویژه شهرک‌های واقع در مناطق بالادست، خواستار بازدید فوری از نقاط دارای سابقه آب‌گرفتگی برای پیشگیری از خسارت به منازل مسکونی شد.

فرماندار پیشوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش‌بینی کاهش ۷ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی باید تدابیر پیشگیرانه لازم را برای حفاظت از محصولات کشاورزی و واحدهای تولیدی و جلوگیری از خسارات ناشی از افت ناگهانی دما اتخاذ کند.