به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت‌نمایش «فرهاد» به نویسندگی سید علی موسویان و کارگردانی و تهیه‌کنندگی آرزو ارمغانی، از ۲۴ آبان‌ در تماشاخانه نوفل لوشاتو روی صحنه می‌رود.

«فرهاد» اثری عاشقانه است که روایتگر خاطره، انتظار و رازهایی است که پس از سال‌ها، سرنوشت آدم‌ها را به هم گره می‌زند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «فرهاد» داستان مردی در آستانه ۵۰ سالگی است که ۲۶ سال پیش، عشق جوانی‌اش ناگهان و بدون هیچ توضیحی او را ترک کرده. اما سرنوشت برای او اتفاقات عجیبی در نظر گرفته است.

آرزو ارمغانی تهیه‌کننده و کارگردان این نمایش، دانش‌آموخته کارشناسی کارگردانی نمایش، فعالیت‌های هنری خود را در حوزه‌های مختلف تئاتر و تصویر دنبال کرده است. از جمله سوابق هنری او می‌توان به تهیه‌کنندگی چند نمایش و بازی در مجموعه نمایش خانگی «کرگدن» به کارگردانی کیارش اسدی‌زاده، بازی در فیلم کوتاه «مهریه» به کارگردانی میثم سربندی و بازی در فیلم «العبد مجتبی» به کارگردانی مهدی روحی اشاره کرد.

اطلاعات تکمیلی درباره بازیگران و دیگر عوامل کنسرت‌نمایش «فرهاد» به زودی و در خبرهای بعدی اعلام می‌شود.