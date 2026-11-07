به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیم‌زاده در همایش همبستگی خانواده و مدرسه برای تداوم آموزش، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای وطن، به‌ویژه فرهنگیان و دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و مدرسه پسرانه ره‌پویان خلیج فارس، اظهار کرد: باید یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه پسرانه ره‌پویان خلیج فارس نیز گرامی داشته شود؛ چراکه با توجه به انتشار اولیه اخبار مربوط به مدرسه دخترانه، دانش‌آموزان پسر این مدرسه کمتر مورد توجه قرار گرفتند.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست افزود: این همایش فرصت ارزشمندی برای ثبت تجربه‌ای تلخ در تاریخ نظام آموزشی و ملت ایران و بررسی ابعاد حقوقی، آموزشی، تربیتی و خانوادگی این اتفاقات است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به بازدید خود از میناب در زمان بازگشایی مدارس در اول مهرماه گفت: در گفت‌وگو با مردم محلی شنیدم که پیش از اصابت دو موشک به مدرسه، دو جنگنده دشمن منطقه را بررسی و اطراف مدرسه را رصد کرده بودند. مردم محلی با چشمان خود این اتفاق را دیده بودند و بر اساس روایت آنان، حمله به مدرسه آگاهانه انجام شده است.

حکیم‌زاده با تأکید بر ضرورت انتقال این روایت به افکار عمومی جهان تصریح کرد: باید این موضوع برای وجدان تاریخ و بشریت روشن شود و از نمایندگان نهادهای بین‌المللی می‌خواهیم این روایت‌ها را منتقل کنند.

وی با اشاره به پیشینه تمدنی و علمی ایران اظهار کرد: ملت ایران در طول تاریخ با تکیه بر دانش، علم‌آموزی و خردورزی توانسته است در برابر تجاوز دشمنان ایستادگی کند. حتی در دوره‌هایی که بخش‌هایی از سرزمین ایران اشغال شده، قدرت علمی و تمدنی ایرانیان زمینه عقب‌راندن متجاوزان را فراهم کرده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به حمله اسکندر و مغول‌ها به ایران افزود: در دوره حمله مغول، کتابخانه‌ها و مراکز علمی ما آسیب دیدند، اما دانشمندانی مانند خواجه نصیرالدین طوسی با قدرت علمی خود توانستند از ظرفیت‌های موجود برای شکوفایی تمدن ایرانی ـ اسلامی استفاده کنند.

حکیم‌زاده ادامه داد: در دوران معاصر نیز فرزندان این ملت که در مدارس و دانشگاه‌های کشور آموزش دیده‌اند، با تکیه بر دانش بومی و توان علمی خود در حوزه‌های مختلف، از جمله فناوری‌های نظامی، نانو و زیست‌فناوری پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن در حملات خود منشأ قدرت جامعه ایران را هدف قرار داد، گفت: آنها به جایی حمله کردند که سرچشمه قدرت جامعه ماست؛ یعنی مدرسه و دبستان. از همین دبستان‌ها مسیر دانایی و توانایی ملت آغاز می‌شود.

تداوم آموزش، ایجاد آرامش و بازگرداندن دانش‌آموزان به مدرسه

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای استمرار آموزش در دوران جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: با این درک که مدارس و نظام آموزشی فقط محل خواندن و نوشتن و آموختن الفبا نیستند، تلاش کردیم اجازه ندهیم جریان آموزش متوقف شود.

وی افزود: مدارس زنده‌ترین سلول‌های بنیادی جامعه هستند که امید، انسجام و زندگی را در جامعه جاری می‌کنند. معلمان و مدیران در سراسر کشور، حتی در روستاها و شرایط دشوار، با غیرت ملی پای کار آمدند.

حکیم‌زاده با تشریح سه محور اصلی اقدامات آموزش‌وپرورش در دوران جنگ گفت: نخستین اقدام، تداوم آموزش به هر طریق ممکن بود که از طریق درس‌نامه‌ها، مدرسه تلویزیونی و فضای مجازی و بستر شاد دنبال شد و حمایت رئیس‌جمهور نیز در این زمینه نقش مؤثری داشت.

وی ایجاد آرامش برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان را دومین محور اقدامات دانست و تصریح کرد: مدرسه باید امن‌ترین مکان جهان برای کودکان باشد و حفاظت از آموزش به معنای حفاظت از آینده بشر است. دشمن در روز نخست جنگ امنیت را از خانواده‌های ما گرفت، اما رسالت ما فقط ارائه آموزش نبود؛ بلکه باید به خانواده‌ها، دانش‌آموزان و معلمان نیز برای بازگشت آرامش کمک می‌کردیم.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: از طریق ارتباط تلفنی مستقیم، ارتباط رو در رو و حضور در کلاس‌های مجازی، شبکه ارتباطی گسترده‌ای با خانواده‌ها ایجاد کردیم که نقش مهمی در تقویت آرامش و امید در جامعه داشت.

وی با اشاره به سومین محور اقدامات آموزش‌وپرورش گفت: پیام رئیس‌جمهور در روز دوازدهم جنگ ۱۲ روزه، زمانی که جلسه‌ای با موضوع آموزش‌وپرورش برگزار کرد، از نظر روان‌شناختی تأثیر مهمی بر جامعه داشت. این پیام نشان می‌داد که حتی در شرایط جنگ و بحران نیز باید به وظایف خود عمل کنیم و برای امروز برنامه داشته باشیم.

حکیم‌زاده با اشاره به بازگشت دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل به مدارس اظهار کرد: با رصد و نظارت مستمر و پیگیری دولت، رئیس‌جمهور و وزیر آموزش‌وپرورش، امسال توانستیم ۴۸ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل را به چرخه آموزش بازگردانیم؛ در حالی که این آمار در سال گذشته ۳۲ هزار نفر بود.

وی با بیان اینکه بازگرداندن هر دانش‌آموز به مدرسه حاصل تلاش و پیگیری مستمر است، افزود: پشت بازگشت هر کودک به مدرسه، روایت طولانی از تلاش و زحمات وجود دارد و به همین دلیل شهادت دانش‌آموزانی که در مدارس حضور داشتند و برای تحصیل ثبت‌نام کرده بودند، دردناک‌تر است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به شهادت تیارا صادقی در یزد گفت: این دانش‌آموز در کنار پدر و مادرش و بر اثر ترس ناشی از حملات جان خود را از دست داد؛ در شرایطی که ما تمام تلاش خود را برای بازگرداندن تک‌تک کودکان به مدرسه به کار گرفته بودیم.

حکیم‌زاده در پایان تأکید کرد: رنجی که بر کودکان و خانواده‌های ایرانی تحمیل شد، سند جنایت دشمن و باطل‌کننده ادعاهای آنان درباره کمک و آزادی است. مصائب و اتفاقاتی که دانش‌آموزان با چشمان خود دیدند و تجربه کردند، هیچ‌گاه از حافظه آنان پاک نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با عزم جدی و همراهی همه دستگاه‌ها اجازه نخواهیم داد مسیر دانایی و توانایی ملت بزرگ ایران در مدارس، تحت هیچ شرایطی متوقف شود.