به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر ظهر شنبه در همایش ملی «روابط عمومی در بزنگاه بحران» با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی در شرایط حساس کشور، نقش روابط عمومی‌ها را فراتر از انتشار اخبار دانست و اظهار کرد: عملکرد به‌موقع و دقیق این مجموعه‌ها می‌تواند از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره عملکرد دستگاه‌ها جلوگیری کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه تأخیر در انتقال اطلاعات، فرصت روایت‌سازی و تحریف واقعیت‌ها را فراهم می‌کند، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم، باید دستاوردها و اقدامات اجرایی بدون اغراق و با سرعت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات استان برای تأمین نیازهای اساسی جامعه افزود: با وجود محدودیت‌های اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی و حفظ ثبات بازار دنبال شده و گلستان نیز در این زمینه به یکی از مسیرهای ورود و تأمین کالا در کشور تبدیل شده است.

کیان‌مهر ادامه داد: طی کمتر از ۶ ماه، بیش از ۱۲ هزار کانتینر کالا وارد استان شده و در برخی موارد مجوزهای واردات در کمتر از ۲ ساعت صادر شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند در بهبود روند تأمین کالا و کاهش موانع تجاری مؤثر باشد.

وی همچنین به اجرای طرح «گل خدمت» اشاره کرد و گفت: در قالب این برنامه، دستگاه‌های اجرایی اقتصادی به‌صورت مستقیم به مسائل و درخواست‌های مردم، به‌ویژه مشکلات مربوط به استعلام‌ها و فرایندهای اداری، رسیدگی می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به تداوم طرح‌های توسعه‌ای در شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: اجرای پروژه‌هایی به ارزش حدود هفت هزار میلیارد تومان در حوزه صنعت برق استان، بیانگر ادامه فعالیت‌های زیرساختی و عمرانی با وجود فشارها و محدودیت‌هاست.

کیان‌مهر ارتباط مستقیم مدیران با مردم، پاسخگویی به تماس‌ها و پیام‌های شهروندان و پیگیری مطالبات آنان را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و تأکید کرد: این فعالیت‌ها باید به‌درستی برای جامعه تبیین شود تا مردم در جریان روند رسیدگی به مسائل و اقدامات انجام‌شده قرار گیرند.

وی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی را از ظرفیت‌های مهم اطلاع‌رسانی دانست و خواستار تعامل بیشتر روابط عمومی‌ها با رسانه‌ها برای انعکاس شفاف عملکرد دستگاه‌ها، انتقال مطالبات مردم و کمک به پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای گلستان شد.