به گزارش خبرنگار مهر، احسان مولوی ظهر شنبه در نشست خبری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» اظهار کرد: در ارزیابی هر مسابقه قرآنی ۲ محور محتوا و اجرا وجود دارد که براساس نظرسنجی‌ها در سال گذشته با زحمات انجام شده در استان همدان بیش از ۹۵ درصد مخاطبان نسبت به شیوه برگزاری و اجرای مسابقات رضایت کامل داشتند.

وی افزود: در تدوین شیوه نامه مسابقات محتواها از سوی استادان برجسته از مرکز بررسی شد تا به مدل جدیدی دست یابیم و در انتخاب رشته‌ها تلاش شد عناوینی مورد استفاده قرار گیرد که در تبدیل شدن مسجد به «پایگاه قرآن» موثر بوده و متناسب با نقش آفرینی‌های قرآنی تدوین شده باشند.

دبیر محتوایی هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآنی «مدهامتان» با تاکید بر اینکه برای تبدیل یک مسجد به پایگاه قرآنی نیازمند کادر سازی هستیم، خاطرنشان کرد: کار گروهی از سال گذشته به مسابقات اضافه شد و روند برگزاری رقابت‌ها در چهار مرحله به اجرا درامد.

وی درخصوص آمار تفکیکی مرحله مقدماتی و رشد شاخص‌های مسابقات قرآنی مدهامتان بیان کرد: مرحله مقدماتی بین مساجد همجوار برگزار شد که در این بخش ۱۶ هزار و ۳۸۰ نفر در قالب یک هزار و ۸۳۷ تیم از یک هزار و ۱۴۳ مسجد ثبت‌نام کردند.

مولوی با بیان اینکه تعداد کل شرکت‌کنندگان ۲۷ درصد، گروه‌های شرکت‌کننده ۳۶ درصد و مساجد مشارکت‌کننده ۳۰ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: در این دوره ۵۹۵ گروه از برادران زیر ۱۸ سال، ۳۸۶ گروه برادران رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال، ۵۷۵ گروه از خواهران زیر ۱۸ سال و ۲۸۴ گروه خواهران در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال شرکت کردند که در نهایت ۱۰ گروه برتر در هر بخش در مسابقات نهایی حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: تیم‌های برتر مرحله مقدماتی بعد از رقابت وارد مرحله استانی شدند که از میان آن‌ها ۱۵۰ تیم به مرحله نیمه‌نهایی و ۴۰ تیم به مرحله نهایی راه یافتند و در مجموع ۲۸۰ نفر به رقابت می‌پردازند و میزبان ۳۵۰ نفر از فعالان قرآنی خواهیم بود.

دبیر محتوایی هجدهمین دوره مسابقات کشوری قرآنی «مدهامتان» درباره سطح کیفی داوری این دوره گفت: تلاش شد داوری مسابقات کاملا حرفه‌ای باشد و بر همین اساس در مرحله استانی از ۳۲ داور دارای مدرک سازمان اوقاف استفاده شد و در مرحله نیمه‌نهایی نیز از داوران درجه یک بهره گرفتیم.

وی تمرکز اصلی رویداد را بر شناسایی استعدادها و شبکه‌سازی دانست و تصریح کرد: رویداد قرآنی مدهامتان فقط یک مسابقه نیست بلکه پس از پایان مسابقات برای یک هزار و ۸۰۰ نفر دوره‌های آموزشی تخصصی به منظور ارتقای سطح علمی و مهارتی برگزار خواهد شد.

مولوی در تبیین راهبردهای مردمی سازی و فراگیر شدن دامنه مخاطبان این رویداد تاکید کرد: نخستین گام برای مردمی سازی توجه به «محله‌محوری» است که مرحله مقدماتی نیز بر همین اساس به صورت محله به محله اجرا شد و استفاده از ظرفیت «هنر» در دو سال اخیر و «توجه ویژه به رده سنی زیر ۱۸ سال» از دیگر محورهای اصلی و اثربخش در این دوره از مسابقات است.