به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه یزد ، آیت‌الله محمدرضا ناصری در دیدار با طلاب خارجی مدرسه علمیه امیرالمؤمنین(ع) قم، با اشاره به ضرورت شناخت هدف حقیقی زندگی اظهار کرد: خداوند انسان را برای رسیدن به کمال آفریده و مسیر اصلی زندگی باید حرکت به سوی خداوند، بندگی و قرار گرفتن در صراط مستقیم باشد.

وی با بیان اینکه حرکت در مسیر حق همواره با دشمنی‌ها و وسوسه‌ها همراه است، افزود: دشمنان تلاش می‌کنند انسان را از دین و مسیر الهی منحرف کنند؛ از این رو باید با توکل بر خداوند در مسیر حق ثابت‌قدم ماند.

ناصری با تأکید بر مسئولیت طلاب و مبلغان دینی گفت: طلبه‌ای که مسئولیت تبلیغ دین را بر عهده دارد، ابتدا باید چراغ هدایت الهی را در قلب خود روشن نگه دارد تا بتواند دیگران را نیز هدایت کند.

وی افزود: مردم باید در رفتار، اخلاق و گفتار مبلغان نشانه‌های معنویت و نیکوکاری را ببینند؛ چراکه تبلیغ دین تنها به سخن گفتن محدود نمی‌شود و عملکرد و رفتار مبلغ نیز در هدایت دیگران نقش اساسی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف قیام امام خمینی(ره) و شکل‌گیری انقلاب اسلامی تصریح کرد: هدف اصلی انقلاب، برچیده شدن حاکمیت طاغوت و استقرار حاکمیت الهی بود. امام خمینی(ره) برای رضای خداوند فعالیت می‌کردند، مردم را برای خدا دوست داشتند و با انگیزه الهی به آنان خدمت می‌کردند.

وی با اشاره به مخالفت مستکبران با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: استکبار با نظامی که در مسیر الهی حرکت می‌کند، استقلال خود را حفظ کرده و در برابر ظلم و ستم ایستاده است، مخالفت می‌کند.

ناصری با تأکید بر ضرورت پایداری در این مسیر گفت: باید در برابر دشمنان مقاومت کنیم و پرچم انقلاب اسلامی را به دست حضرت ولی‌عصر(عج) بسپاریم.

وی در پایان خطاب به طلاب خارجی مدرسه علمیه امیرالمؤمنین(ع) قم، آنان را سفیران اسلام در کشورهای خود دانست و بر ضرورت تحصیل جدی، تهذیب نفس و خدامحوری در همه فعالیت‌ها تأکید کرد.