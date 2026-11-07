به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، صبح امروز شنبه ۱۶ آبان در همایش همبستگی خانواده و مدرسه برای تداوم آموزش، در جمع خبرنگاران، هدف از برگزاری این مراسم را قدردانی از خانواده‌ها و تبیین نقش همبستگی و همراهی آنان در تداوم جریان آموزش عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها در استمرار فعالیت‌های آموزشی در شرایط جنگی اظهار کرد: اگر همراهی، همدلی و همبستگی خانواده‌ها نبود، طبیعتاً امکان استمرار آموزش فراهم نمی‌شد. این مراسم نشان داد که در شرایط بحرانی، همه باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا آموزش به هر شکل ممکن جریان داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه آموزش در دوران کرونا افزود: در آن دوره نیز تجربه‌هایی در زمینه مدیریت آموزش در شرایط بحران به دست آمد، اما نتوانستیم پس از آن، سازوکار سازمان‌یافته و دقیقی برای مواجهه با بحران‌های احتمالی طراحی کنیم. البته شرایط جنگ با بحران کرونا متفاوت است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

وزیر آموزش‌وپرورش ادامه داد: با وجود شرایط پیش‌آمده، خوشبختانه توانستیم سال تحصیلی را به بهترین شکل ممکن به پایان برسانیم و بخشی از خلأهای آموزشی را با تلاش معلمان جبران کنیم. در این مسیر، از جامعه معلمان و همه افرادی که برای استمرار آموزش همکاری کردند، قدردانی می‌کنم. همچنین با همراهی مجموعه‌های مختلف، سال تحصیلی جدید نیز به‌خوبی آغاز شد.

وی با تأکید بر اهمیت پیامدهای تعطیلی آموزش تصریح کرد: بررسی‌ها و برآوردهای ما نشان می‌دهد خسارت‌های آموزشی و تربیتی ناشی از بحران‌ها، گاه فراتر از خسارت‌های اقتصادی و عمرانی است. در گزارشی که در دولت ارائه کردیم، حتی ابعاد اقتصادی محرومیت از تحصیل نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در این گزارش، محرومیت یک‌ساله از آموزش می‌تواند به از دست رفتن درآمد اقتصادی قابل توجهی در طول زندگی فرد منجر شود.

وی با اشاره به ارتباط آموزش با سایر حوزه‌های کشور گفت: آموزش با اقتصاد، فرهنگ و امنیت ارتباط مستقیم دارد و خسارت‌های ناشی از وقفه در آن به‌سادگی قابل برآورد نیست. از همین رو، در شرایط عادی و بحرانی، استمرار آموزش باید از اولویت‌های اصلی کشور باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اهمیت آموزش خاطرنشان کرد: حتی در شرایط جنگ نیز آموزش مورد توجه قرار داشت. به یاد دارم در نخستین روز آتش‌بس جنگ ۱۲روزه، رئیس‌جمهور با من تماس گرفتند و خواستار برگزاری جلسه‌ای درباره کیفیت آموزش شدند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت دولت نسبت به استمرار و ارتقای کیفیت آموزش است.

وی در ادامه از تصویب مقرره‌ای در دولت برای تغییر رویکرد مدیریت آموزش در شرایط بحران خبر داد و گفت: پس از ارائه گزارش به دولت، مقرر شد به‌جای تعطیلی یکپارچه آموزش در زمان بروز بحران‌ها، سازوکار مشخصی برای مدیریت شرایط و استمرار فعالیت‌های آموزشی تدوین شود. بر همین اساس، وزارت آموزش‌وپرورش موظف شد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌ای جامع برای مدیریت آموزش در شرایط بحرانی تهیه کند.

وی افزود: در نخستین گام و با توجه به شرایط جنگی کشور، با همکاری وزارت کشور و آقای دکتر مؤمنی، چارچوبی برای مدیریت فعالیت مدارس در شرایط احتمالی بحران تدوین کردیم. این دستورالعمل با امضای مشترک وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش با تشریح جزئیات این دستورالعمل گفت: بر اساس چارچوب ابلاغ‌شده، استانداران می‌توانند با توجه به شرایط امنیتی هر منطقه درباره نحوه فعالیت مدارس تصمیم‌گیری کنند. به این ترتیب، قرار نیست در صورت بروز بحران، تمام مناطق یک استان یا کشور به‌صورت یکپارچه به آموزش غیرحضوری منتقل شوند.

وی تأکید کرد: اگر در یک شهر یا روستا مسئله امنیتی وجود نداشته باشد، دلیلی برای ایجاد نگرانی، اضطراب و استرس یا تحمیل خسارت‌های ناشی از تعطیلی آموزش وجود ندارد. هدف ما این است که با تصمیم‌گیری متناسب با شرایط هر منطقه، آسیب‌های آموزشی به حداقل برسد.