سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش باران در نقاط مختلف استان سمنان طی ۲۴ ساعت منتهی به شنبه خبر داد.

وی با بیان اینکه رضوان با ۱۳.۳ میلیمتر بیشترین بارش ها را به خود اختصاص داده است، افزود: میزان بارش در نردین ده میلیمتر، ایوانکی ۱.۸ میلیمتر و افتر یک میلیمتر بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در ارتفاعات سمنان و گرمسار نیز شاهد رگبار باران بودیم، گفت: میزان بارش های ۲۴ ساعت اخیر در دیباج دامغان ۷.۸ میلیمتر بوده است.

مصطفوی همچنین گفت: در فرومد یک میلیمتر، حق الخواجه میامی ۳.۵ میلیمتر، حسین آباد کالپوش ۶.۵ میلیمتر، کلاته رودبار یک میلیمتر، استربند نیم میلیمتر، رامه بالا ۲.۵ میلیمتر، بنه کوه نیم میلیمتر، کرنگ ۲.۵ میلیمتر و آگره نیم میلیمتر باران باریده است.

وی با بیان اینکه بارش های روزهای اخیر توانسته در برخی نقاط استان سمنان میزان بارش سال زراعی و آبی را نسبت به سال گذشته افزایش دهد، افزود: یکی از نقاطی که میزان بارش های آن در قیاس با سال زراعی قبل بیشتر بوده، شهرستان میامی است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه میزان بارش سال زراعی جاری (ابتدای مهرماه تا کنون یعنی بازه زمانی ۳۶ روزه) در میامی ۱۱.۴ میلیمتر بوده در حالی که در سال زراعی گذشته در همین بازه زمانی ۳.۷ میلیمتر بارش ثبت شده است که نشان از افزایش حدود هشت میلیمتری بارش ها دارد.

مصطفوی با بیان اینکه در رضوان رکود شگفت انگیز بارش ها ثبت شده است، گفت: در سال زراعی قبل در همین بازه ۳۶ روزه در این بخش ۱۸.۳ میلیمتر بارش ثبت شده بود در صورتی که امسال این شاخص با ۱۱۵ میلیمتر افزایش به ۱۳۳ میلیمتر رسیده که یکی از رکورد های ثبت شده در استان سمنان است.

وی افزود: در آرادان پنج میلیمتر، در افتر ۳.۴ میلیمتر، در دیباح ۲۵ میلیمتر، در فرومد هفت میلیمتر، در حق الخواجه ۳۸ میلیمتر، در کلاته رودبار ۱۱ میلیمتر، در رامه بالا ۱۱.۵ میلیمتر در بادله کوه ۳۶ میلیمتر و در کرنگ یک میلیمتر، بارش ها نسبت به سال زراعی گذشته بیشتر شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین گفت: در حسین آباد کالپوش نیز در سال زراعی جاری یعنی از ابتدای مهرماه ۱۵۵.۵ میلیمتر بارش ثبت شده در صورتی که در سال گذشته همین بازه زمانی ۱۰۹.۶ میلیمتر بارش ثبت شده بود که رشد ۵۰ میلیمتری را شاهد هستیم اما این به معنای ورود به ترسالی و رفع مشکلات کم آبی نیست و همچنان ما در زمینه بارش ها می بایست منتظر نیمه دوم پائیز و زمستان پیش رو باشیم.