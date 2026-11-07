به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، ظهر شنبه با اشاره به پیش‌بینی بارش باران در سطح استان تهران اظهار کرد: تمامی نیروهای راهداری در آماده‌باش کامل قرار دارند و تمهیدات لازم برای تأمین ایمنی تردد و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در همین راستا، مرخصی نیروهای راهداری لغو شده و راهداران در راهدارخانه‌های تابعه مستقر هستند. همچنین ماشین‌آلات سبک، نیمه‌سنگین و سنگین به همراه تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با پیامدهای بارندگی و اجرای عملیات راهداری زمستانی آماده‌به‌کار هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران ادامه داد: بازبینی ماشین‌آلات، بررسی تجهیزات عملیاتی، کنترل آمادگی راهدارخانه‌ها و تأمین مصالح مورد نیاز از جمله اقداماتی است که برای افزایش آمادگی نیروهای راهداری در دستور کار قرار گرفته است.

جهانی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان گفت: مجموعه راهداری استان با تمام ظرفیت عملیاتی خود برای مدیریت شرایط جوی و کاهش مخاطرات ناشی از بارش‌ها آمادگی دارد.

وی در پایان از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند و از سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی بپرهیزند.

گفتنی است سامانه اطلاع‌رسانی ۱۴۱ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به کاربران جاده‌ای و ارائه اطلاعات درباره آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی است.