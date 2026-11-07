به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جواد باقری در نشست رؤسای ادارات قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان‌منطقه ۷ کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد برگزار شد، اظهار کرد: این نشست‌ها فرصتی برای تبادل تجربه، هم‌اندیشی درباره چالش‌های مشترک و طراحی برنامه‌های هماهنگ در حوزه آموزش، پژوهش و ترویج فعالیت‌های قرآنی است.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش دامنه مخاطبان برنامه‌های قرآنی افزود: مشارکت در این فعالیت‌ها نباید به گروه‌های محدودی اختصاص داشته باشد، بلکه باید زمینه حضور همه اعضای خانواده دانشگاهی، از استادان و کارکنان تا دانشجویان، فراهم شود.

باقری هم‌افزایی میان دانشگاه‌های کلان‌منطقه را از الزامات توسعه فعالیت‌های فرهنگی دانست و گفت: با تجمیع ظرفیت‌ها و تجربه‌های موفق دانشگاه‌ها می‌توان از فعالیت‌های پراکنده فاصله گرفت و برنامه‌هایی مشترک و متناسب با نیازهای هر دانشگاه طراحی کرد.

وی با اشاره به برگزاری نزدیک به ۶۰ نشست تخصصی کلان‌منطقه‌ای در سال گذشته، بهره‌گیری از گروه‌های خلاقیت و نوآوری و واگذاری بخشی از مسئولیت‌ها به دانشگاه‌های منطقه را از عوامل افزایش مشارکت و ارتقای کیفیت برنامه‌های قرآنی عنوان کرد.

مدیرکل قرآن و عترت وزارت بهداشت همچنین تدوین سند راهبری سالانه قرآنی برای دانشگاه‌ها را از برنامه‌های پیش‌رو برشمرد و اظهار کرد: دانشگاه‌ها باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را به‌صورت دقیق و داده‌محور مستندسازی کنند تا این اطلاعات مبنای تدوین سند راهبری، برنامه‌ریزی، حمایت و تخصیص اعتبارات قرار گیرد.

باقری با اشاره به جایگاه فرهنگی و اجتماعی یزد به‌عنوان دارالعباده، این ظرفیت را فرصتی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی دانست و افزود: استفاده از توان فرهنگی یزد و دانشگاه‌های منطقه می‌تواند به ارتقای سلامت معنوی و نشاط فرهنگی در محیط‌های دانشگاهی کمک کند.

وی همچنین بر هماهنگی در برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با نیاز دانشگاه‌ها، تقویت ارتباط میان رؤسای ادارات قرآن و عترت و دبیران کانون‌های دانشجویی و تبادل ایده‌ها و تجربه‌های موفق تأکید کرد.

در این نشست، سه کلان‌پروژه کشوری وزارت بهداشت در حوزه قرآن و عترت شامل تدوین برنامه راهبری سالانه ادارات قرآن و عترت دانشگاه‌ها، اجرای طرح شفق و شکل‌دهی شبکه فعالان قرآن و عترت تبیین شد. این طرح‌ها با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها، افزایش مشارکت دانشگاهیان و تقویت ظرفیت‌های قرآنی دانشگاه‌های علوم پزشکی دنبال می‌شوند.